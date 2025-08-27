Green Day en Lima: cantante Billie Joe Armstrong aparece tocando zampoña y visitando las catacumbas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Green Day ya está en Lima. La icónica banda de punk rock se encuentra en la capital peruana para dar un inolvidable concierto en el estadio San Marcos la noche de este miércoles 27 de agosto donde los fanáticos podrán disfrutar de sus populares temas como: Basket Case, American Idiot, Good Riddance, Jesus of Suburbia, Boulevard of Broken Dreams, 21 Guns, entre otros, además de las canciones de su último disco Saviors.

Asimismo, Billie Joe Armstrong compartió fotos y videos de su visita a Lima mostrando los detalles del centro histórico de la ciudad. En una primera imagen, difundida en sus historias de Instagram, el vocalista de Green Day pone la bandera peruana, con el mensaje “Te amo, Perú”, la cual está colgada de uno de los edificios del Centro de Lima.

Del mismo modo, Armstrong emite el video de un músico tocando el violín cerca de la Plaza de Armas de Lima. El cantante estadounidense compartió su visita al Museo del Convento de San Francisco y Catacumbas. En una primera foto, aparece una estatua mientras que en un video sale una uña de guitarra con el logo de Green Day y luego aparecen los huesos de esqueletos de la cripta histórica de la capital.

Eso no es todo. Move Concerts Perú compartió una foto de Billie Joe Armstrong tocando zampoña en una de las tiendas de instrumentos cerca a la Plaza de Armas. “Billie se divierte en suelo peruano y calienta los motores para la explosiva noche”, se lee en el post de la productora encargada de traer a Green Day.

Por su parte, Radio Oxígeno compartió un video donde el músico de 53 años firma autógrafos a unos fanáticos que se acercaron a él. Enseguida, aparece el propio Armstrong saliendo de la tienda de música tocando la zampoña y acompañado de su seguridad para seguir caminando por la ciudad antes del ansiado concierto de Green Day.

¿A qué hora será el ingreso al concierto de Green Day en Lima?

Move Concierts Perú anunció que las puertas del Estadio San Marcos abrirán el miércoles 27 de agosto a las 5 p.m. para garantizar un ingreso ordenado. El show arrancará con la presentación de los teloneros Bad Nerves a las 7 p.m., y luego, a partir de las 8:30 p.m., será el turno de Green Day, aunque este horario podría variar por razones técnicas. Como parte de la organización, también se habilitará una boletería oficial de Ticketmaster desde las 3:30 p.m. en la avenida Amezaga.

¿Quiénes abrirán el show en Lima?

El concierto en el Estadio San Marcos tendrá como telonero a Bad Nerves, banda británica de punk apadrinada por el propio Billie Joe Armstrong, quien los ha descrito como “el mejor grupo del Reino Unido actualmente”. Con su segundo disco Still Nervous, Bad Nerve está listo para prender la mecha antes de que Green Day tome el escenario.

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Green Day en Lima?

Aunque puede variar, este fue el repertorio de Green Day en Bogotá el 24 de agosto:

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Boulevard of Broken Dreams

One Eyed Bastard

The Grouch

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin' a Ride

Missing You

Brain Stew

St. Jimmy

Dilemma

21 Guns

Minority

Basket Case

When I Come Around

She

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Saviors

Bobby Sox

Good Riddance (Time of Your Life)

Recomendaciones para el concierto de Green Day en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Move Concerts recomienda:

Asistir al concierto en transporte público o taxi.



Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.



Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.



Habrá seguridad privada y servicio médico.



Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.



Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.



Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Fechas de la gira Green Day South America 25

24 de agosto de 2025. Bogotá, Colombia. Vive Claro.

27 de agosto de 2025. Lima, Perú. Estadio San Marcos.

30 de agosto de 2025. Santiago, Chile. Parque Estadio Nacional.

7 de septiembre de 2025. São Paulo, Brasil. The Town.

15 de septiembre de 2025. Asunción, Paraguay. Jockey Club.