Green Day en Lima: precios y cómo comprar las entradas para el concierto en el Estadio San Marcos

Este lunes, Green Day confirmó lo que muchos fans peruanos esperaban: su regreso a Lima. La banda de punk rock, liderada por Billie Joe Armstrong, encenderá la ciudad en una velada de punk rock puro, cargada de nostalgia, energía y nuevos himnos. Será su tercera visita al país, tras los recordados conciertos de 2010 y 2017 en el mismo recinto.

“Sudamérica, han sido tan pacientes. Ahora estamos aquí para hacer realidad esos sueños”, escribió la banda en sus redes sociales. Para sus seguidores peruanos, ese sueño ya tiene fecha: el miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos. “Nos dirigiremos a ustedes para lo que será un espectáculo verdaderamente épico”, añadieron.

Y como si fuera poco, Green Day no llegará solo. Su telonero será Bad Nerves, una banda británica apadrinada por el propio Armstrong, quien no ha dudado en llamarlos “el mejor grupo del Reino Unido actualmente”. Con un sonido punk vertiginoso y un segundo álbum explosivo (Still Nervous), el quinteto se encargará de prender la mecha antes del show principal.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Green Day en Lima?

La venta de entradas comenzará este miércoles 21 de mayo a las 10 a.m. con una preventa exclusiva para clientes del BBVA a través de Ticketmaster. La venta general se habilitará el viernes 23 de mayo. Además, se podrá comprar de manera presencial en tiendas Wong (Benavides, San Miguel y San Borja) y en Metro Plaza Norte, desde las 10 a.m.

Precios de entradas para Green Day en Lima

El escenario contará con cinco zonas, y los precios oficiales publicados por Ticketmaster son los siguientes:

Preventa BBVA (desde el 21 de mayo)

Campo A: S/ 335

S/ 335 Campo B: S/ 250

S/ 250 Occidente: S/ 299

S/ 299 Oriente: S/ 280

S/ 280 Norte: S/ 145

Precio regular (desde el 23 de mayo)

Campo A: S/ 453.30

S/ 453.30 Campo B: S/ 319.30

S/ 319.30 Occidente: S/ 382.00

S/ 382.00 Oriente: S/ 357.60

S/ 357.60 Norte: S/ 185

Fechas de la gira Green Day South America 2025

24 de agosto: Bogotá, Colombia – Vive Claro

Bogotá, Colombia – Vive Claro 27 de agosto: Lima, Perú – Estadio San Marcos

Lima, Perú – Estadio San Marcos 30 de agosto: Santiago, Chile – Parque Estadio Nacional

Santiago, Chile – Parque Estadio Nacional 7 de septiembre: São Paulo, Brasil – The Town

São Paulo, Brasil – The Town 15 de septiembre: Asunción, Paraguay – Jockey Club

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Green Day en Lima?

Ingresa a Ticketmaster: Visita la página web de Ticketmaster. Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña. Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Ticketmaster. Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Ticketmaster y busca el concierto de Green Day en Lima. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios. Selecciona tus asientos: Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra. Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

