"Green Day son más grandes que los Ramones, según Billy Corgan", líder de The Smashing Pumpkins

“Su influencia es mayor, su alcance es mayor y, sin duda, su éxito es mayor”, afirma Billy Corgan, líder de The Smashing Pumpkins, sobre la banda punk que, según él, ha eclipsado a los pioneros del género.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuando se habla del punk, es casi automático pensar en los Ramones. El cuarteto neoyorquino, con su actitud cruda y sus canciones aceleradas, marcó un antes y un después en la historia del rock. Pero para Billy Corgan, vocalista de The Smashing Pumpkins, hay otra banda que ha superado ese legado: Green Day.

No te pierdas: Green Day en Lima: la banda de punk rock regresa para encender el Estadio San Marcos con un concierto explosivo

En una entrevista con Rolling Stone, Corgan reflexionó sobre la trayectoria de sus colegas californianos. “Tuve este pensamiento el otro día, y quizá llego tarde a esta conclusión… Creo que fue porque justo les dieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Estaba viéndolos recibirla, y sin duda la merecen”, contó el músico de 58 años. “Pensé: ‘Wow, conozco a estos chicos desde hace más de 30 años… Dios mío, son más grandes que los Ramones’”.

Y no se quedó ahí. “En el mundo en que crecí, los Ramones eran los número uno. Y en cierto modo, siempre lo serán, porque fueron los primeros. Pero luego me di cuenta: Green Day lo ha logrado. Su influencia es mayor, su alcance es mayor y, sin duda, su éxito es mayor”.

El vocalista de The Smashing Pumpkins compartió su admiración por Green Day.Fuente: Instagram: @billycorgan

Una gira, una reflexión

La admiración de Corgan no es gratuita. En 2024, The Smashing Pumpkins compartieron escenario con Green Day durante una extensa gira. “Fue increíble”, dijo. “Fueron muy generosos como anfitriones, no solo con nosotros, sino también con Rancid y The Linda Lindas. Fue el espíritu de lo que se supone debe ser una gira con varias bandas”.

Y agregó: “Fue el espíritu de lo que se supone debe ser una gira con varias bandas. Fue una de las mejores experiencias que hemos tenido, y estaremos eternamente agradecidos con ellos".

Green Day está conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.Fuente: Instagram: @greenday, @paranoidtrooper

Tres décadas de punk y reinvención

Tanto Green Day como The Smashing Pumpkins emergieron a fines de los años 80, cuando la escena alternativa comenzaba a tomar forma. Mientras los Pumpkins se convirtieron en referentes del rock alternativo con discos como Siamese Dream (1993) y Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995), Green Day hizo estallar el punk-pop con Dookie (1994), un disco que redefinió el sonido de toda una generación.

Una década después, cuando muchos creían que su momento había pasado, Green Day sorprendió con American Idiot (2004), un álbum conceptual que no solo revitalizó su carrera, sino que los posicionó como una de las bandas de rock más influyentes del siglo XXI.

'Basket Case', 'American Idiot' y 'Boulevard of Broken Dreams' son himnos de Green Day.Fuente: Instagram: @greenday, @paranoidtrooper

Green Day regresa a Lima en concierto

Este lunes, Green Day confirmó su regreso a Lima. La banda liderada por Billie Joe Armstrong encenderá el Estadio San Marcos el miércoles 27 de agosto, en lo que promete ser una velada de punk rock puro, cargada de nostalgia, energía y nuevos himnos. Será su tercera visita al Perú, luego de haber arrasado en el mismo recinto en 2010 y 2017. Las entradas estarán disponibles desde el 21 de mayo, a las 10 a.m., a través de Ticketmaster.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis