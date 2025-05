"No es un motín, es rock": impresionante encendido de bengalas y ‘pogos’ en concierto de System of a Down en Brasil desatan furor en redes [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último concierto de System of a Down en Brasil fue un verdadero espectáculo de intensidad, fuego y rock. El Autódromo de Interlagos, que albergó a más de 50 000 fanáticos, se transformó en un ‘infierno’ cuando el público encendió bengalas rojas durante la interpretación de la icónica canción Toxicity.

Compartida por la misma cuenta del grupo, una impactante grabación del momento se viralizó rápidamente en redes sociales, mostrando una ola de luces, humo y emoción colectiva. El ambiente fue tan encendido que el guitarrista Daron Malakian no dudó en exclamar: "¡Esto no es una zona de guerra, esto no es un motín, esto es un concierto de rock and roll al estilo System of a Down en Brasil!".

La escena recordó a lo vivido recientemente en Perú, donde la banda ofreció su primer concierto el pasado 27 de abril. Allí, los fans también prendieron bengalas y manifestaron una energía que dejó impresionados a los integrantes.

La conexión del público sudamericano con SOAD ha sido descrita por medios especializados como "intensa, apasionada y única", convirtiendo cada presentación en una experiencia inolvidable tanto para los asistentes como para la banda. El cierre en Interlagos reafirma el poder de convocatoria de System of a Down y el fervor con el que sus seguidores en América Latina.

¿Quiénes son System of a Down?

Con más de 30 años de trayectoria, System of a Down, integrada por Serj Tankian (vocalista), Daron Malakian (guitarrista), Shavo Odadjian (bajista) y John Dolmayan (baterista), ha marcado a generaciones con su distintiva fusión de metal alternativo, música armenia y sonidos experimentales.

La banda, ganadora de múltiples premios y conocida por álbumes como Toxicity (2001) y Mesmerize (2005), debutó en 1998 con un disco homónimo, que fue incluido en el libro 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Además, tres de sus discos debutaron en el número uno del Billboard 200.

En 2006, ganaron el Grammy a la Best Hard Rock Performance por su sencillo B.Y.O.B.. También han recibido otras dos nominaciones en la misma categoría por Lonely Day y Aerials, y una más por Best Metal Performance, gracias a Chop Suey!. Hasta la fecha, han vendido más de 12 millones de discos en todo el mundo.