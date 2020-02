Guns N’Roses regresa al Perú. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Katarina Benzova

La banda Guns N’Roses inició la gira mundial que los reencontrará con el Perú el próximo 24 de marzo, cuando la banda de Axl Rose, Slash y Duff McKagan se presente en el Estadio de San Marcos, en el marco latinoamericano de su tour 2020.

La agrupación estadounidense celebra más de 30 años de exitosa carrera y el reencuentro de sus miembros fundadores. Además, en el evento, Guns N’Roses hará un sentido homenaje al fallecido deportista Kobe Bryant.

Asimismo, su repertorio tendrá las canciones más exitosas de la banda e incluirá algunas sorpresas. Entre los temas que se han confirmado para la noche del 24 de marzo están: “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’Mine”, “Patience”, “You Could Be Mine”, “November Rain”, “Paradise City”, “Civil War”, “Knockin' on Heaven's Door”, “Nightrain”, “It's So Easy”, entre otros.

De acuerdo a las críticas y a las reseñas de los fans en redes sociales, la banda sonó muy sólida, tal como en los anteriores tramos de su gira de reencuentro, con un Axl Rose luciéndose en el escenario, tanto a nivel vocal como al comunicarse con el público, un Slash dándole todo a la guitarra y el carisma de Duff McKagan animando la fiesta a otros niveles.

Guns N’Roses volverá a nuestro país como parte del tramo latinoamericano de su exitosa gira “Not In This Lifetime”, que ha sido considerada como la tercera más exitosa de todos los tiempos.

Las entradas pueden adquirirse en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro. Estos son los siguientes precios para el concierto de Guns N’Roses:

Platinium: S/. 890

VIP: S/. 675

Occidente A: S/. 380

Oriente A: S/. 340

Occidente B: S/. 270

Oriente B: S/. 270

General: S/. 250

Tribuna: S/. 150