Cuando Sébastien Izambard, uno de los miembros de Il Divo, recuerda al fallecido Carlos Marín, la voz todavía se le entrecorta. "Extraño todo de él", dijo en conversación con RPP Noticias, a través de un videollamada, antes de que su grupo pise el Perú por cuarta vez para ofrecer un concierto el 21 de mayo, en la explanada del Arena Perú.

"Extraño su voz, su humor... las charlas que teníamos sobre mujeres todo el tiempo, su amor por la vida, su pasión por la música (...) Fue doloroso para nosotros, por el duelo, las lágrimas que no quisimos... es muy duro y queremos compartir con los fans un momento de muchas emociones", sostuvo.

La nostalgia del francés surge de los 17 años que compartió con Carlos Marín entre escenarios, grabaciones y viajes por el mundo. Junto al suizo Urs Bühler y el estadounidense David Miller, conformaron el grupo de crossover clásico con mayor éxito comercial, pero tras la muerte del español, en diciembre de 2021, todo se detuvo de pronto.

Sin embargo, a insistencia de sus fans, quienes "estaban desesperados" por verlos en un show, el ahora terceto decidió retomar sus actividades, pero bajo una nueva gira, titulada "Greatest Hits Tour", y con un invitado especial: el barítono Steven LaBrie. "Decidimos ir con los grandes éxitos, las canciones que representan a Carlos, su vida y su arte", adelantó.

En memoria de Carlos Marín

No hay quien pueda reemplazar a Carlos Marín en Il Divo, de acuerdo con Izambard. "Su presencia está con nosotros en todo el show. Es espeluznante. No quiero revelar las sorpresas, pero es muy emotivo", aseguró. Contribuye a esta sensación el hecho de que Steven LaBrie sea quien cubra la voz barítona que hacía falta en el cuarteto.

LaBrie, según el cantante francés, es un "gran fan de Carlos". Fue gracias a David Miller que contactaron a este cantante de 34 años, nacido en Texas (EE.UU.), quien los convenció de su talento al enviarles una grabación de "Regresa a mí". "Estuvo increíble. Es un gran tipo. Es mucho más joven que nosotros y le ha dado mucha frescura a la banda", dijo Izambard.

El tributo a Carlos Marín, por otro lado, también lo marca el repertorio que alista Il Divo en su concierto de este fin de semana. "Tenemos algunas canciones tristes, algunas antiguas, otras del 'For once in my life: A celebration of Motown' que incorporamos también. Creo que es la mejor gira que hemos hecho", indicó el tenor francés.

Son palabras mayores para una agrupación que, fundada en 2003 bajo la mano maestra del productor Simon Cowell, ha publicado nueve discos de estudios y ha tenido alrededor de 14 giras mundiales.

De visita por Machu Picchu

De Perú, Sébastien Izambard recuerda especialmente sus clases de tenis con un profesor que había jugado un Grand Slam y "tenía un gran carisma". Y, asimismo, su "gente increíble" y "las muchas caras felices" que los acompañaron durante sus presentaciones.

Pero en esta oportunidad, los miembros de Il Divo se tomarán una pausa para visitar Machu Picchu. Un sueño hecho realidad para el cantante. "Nunca hemos estado allí y estoy muy emocionado. Estaba en mi lista desde que era un niño. Iremos en tren, nos tomaremos nuestro tiempo para eso", sostuvo.

Volver a viajar parece uno de los grandes anhelos en Izambard, luego de una pandemia que hizo del encierro una forma de supervivencia. "Necesitamos la música más que nunca después de todo esto", dijo. Y añadió que regresar a los escenarios, es como "estar en el cielo".

"Finalmente, volvemos al camino y conectamos, y vemos rostros y no máscaras. Se siente asombroso sentir esa conexión y compartir música. La pandemia fue una locura, definitivamente no era normal", continuó.

Que Il Divo retome sus lazos con el público latino, al que calificó de "puro fuego", también le llena de expectativas. "Me gustaría que [Juan Diego Flórez] fuera a ver el concierto y nos diga qué piensa", agregó, como quien confiesa otro gran deseo.

El futuro de Il Divo

¿Hay un futuro para Il Divo después de esta gira internacional? Al respecto, Izambard señaló: "Por ahora, estamos concentrados en el tributo a Carlos. Es importante para nuestras vidas. No queremos que la gente crea que nos hemos olvidado de él, que seguimos adelante. Él fue nuestro hermano. Creo que después de eso pensaremos en un nuevo álbum. Sería fresco, único".

