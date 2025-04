Incubus en entrevista con RPP: su conexión con Lima, su próximo disco, y anécdotas del icónico Morning View [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La banda californiana de rock Incubus ofreció anoche un memorable concierto en Lima donde hizo un repaso por el icónico álbum Morning View (2001) y otros hits. Las casi dos horas que duró el show llenaron de energía y de nostalgia al público que no paró de corear los éxitos de toda una vida.

Lima fue la última parada por Latinoamérica de la banda de rock alternativo luego de presentarse en países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, donde hizo lleno total e hizo vibrar a miles de personas en todo el continente en una gira a puertas de celebrar los 24 años del lanzamiento de uno de sus discos más emblemáticos.

Momentos antes del show que se realizó en Costa 21, RPP pudo conversar con Chris Kilmore, DJ de la banda desde 1998, quien hizo un balance de su gira latinoamérica antes de regresar a Los Angeles, adelantó planes de la banda para este año y recordó detalles inéditos de la grabación del Morning View en Maibu (California).

Por su parte, Radio Oxígeno logró conversar con Mike Einziger, bajista de la banda, acerca de su conexión con el público, el éxito de la banda y las influencias que tuvieron para grabar el exitoso Morning View.

DJ Kilmore es el encargado de los teclados y arreglos del grupo. Tuvo mucha influencia en el disco Morning View. | Fuente: Foto: Ego Agurto - RPP

Dig forma parte del álbum Light Grenades del 2006, cinco años después que el lanzamiento del Morning View. | Fuente: Video: Ego Agurto / RPP

Pregunta: ¿Cómo explican el éxito tan rotundo que tienen en Sudamérica a pesar de la barrera del idioma?

DJ Kilmore: Es difícil explicar nuestro éxito. Somos solo un par de amigos que hacemos música. Y, al parecer, hacemos música que llega a gente de todo el mundo, y tenemos mucha suerte de estar en la situación actual como músicos. Poder salir de gira y forjar una carrera como músico no es fácil. Hay que tener suerte.

Hay que ser bueno. Y hay que hacer muchos contactos por todo el mundo, tanto en el ámbito profesional como en el de las amistades. Y para mantener eso, se trata de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y mucha suerte.

Tengo muchos amigos músicos que tocan en bares y tienen dificultades, tienen que tener un segundo trabajo y cosas así. Y muchos de ellos son mucho mejores músicos que nosotros, así que es mucha suerte y simplemente (estar en) el momento oportuno.

Pero en cuanto a la transmisión de la música, es inexplicable. Para mí, simplemente diría que es una vibra. Se transmite porque resuena con la gente, porque la sienten. Entienden el esfuerzo que le dedicamos y se transmite. Explicarlo es realmente difícil.

Pregunta: ¿Qué caracteriza a los fans sudamericanos frente al público de otros países?

DJ Kilmore: Diría que el público sudamericano es más apasionado. Parece que animan más fuerte o saltan más alto y cosas así. Cada vez que venimos a Sudamérica, sabemos que será una gira increíble. Nos divertimos muchísimo.

Pregunta de Angee Gonzales, de Radio Oxígeno: Si tuvieras que describir la experiencia de un concierto de Incubus, ¿cómo sería y por qué?

Mike Einziger: Es muy diferente para mí que para un espectador. Para mí, es como visitar a viejos amigos. Toco toda esta música que ha estado en mi vida durante tanto tiempo, pero desde una perspectiva diferente, no desde la perspectiva del oyente. Es como una celebración, ¿sabes? Es como si todos se unieran. Tocamos en muchos sitios donde la gente no habla inglés, pero se saben todas las letras de las canciones. Y no sé. La música tiene esa capacidad única de unir a todos, sin importar su religión ni su postura política, y todos se reúnen un rato y se olvidan de todas las tonterías. Sabes, simplemente lo olvida todo, y para mí es simplemente hermoso, ¿sabes? Unir a la gente de esa manera. Necesitamos todo lo que podamos conseguir de eso en el mundo.

Pregunta: Regresan después de 7 años al Perú, ¿tienen algún recuerdo o conexión con el Perú y el público peruano?

DJ Kilmore: Sí, tengo un par de amigos peruanos en Los Ángeles. Siempre intento comer comida peruana de vez en cuando porque es buenísima.

La mezcla de comida japonesa y sudamericana es increíble. La última vez que estuvimos aquí, tomamos un barco y nos adentramos en el océano. Nos divertimos mucho. Fuimos a ver las ruinas de la ciudad y es un lugar genial. Y el lugar donde tocaremos hoy se parece a Santa Mónica en Los Ángeles (Costa Verde).

Pregunta de Radio Oxígeno: ¿Hay alguna canción del repertorio que haya cobrado un nuevo significado en esta gira, y por qué?

Mike Einziger: Diría que todo el álbum Morning View ha cobrado un significado completamente nuevo. Se siente muy diferente tocar un álbum así de principio a fin, de principio a fin, incluso los espacios entre las canciones. Es como si todo eso formara parte de la experiencia, y se siente diferente de lo que jamás hubiera imaginado, porque normalmente no tocamos nuestros álbumes completos de esa manera.

Al principio me opuse un poco, para ser totalmente sincero. No me gustaba la idea, pero luego lo hicimos por primera vez en Los Ángeles hace un par de años, y se sintió totalmente diferente de lo que esperaba, y me hace apreciar también lo que la música significa para quienes la escuchan, y ha pasado mucho tiempo. Han pasado 24 años desde que salió ese álbum, Morning View, y es increíble que 24 años después siga siendo tan vibrante para la gente que se preocupa por él.

Pregunta: El próximo año el icónico disco Morning View cumplirá 25 años de lanzamiento, ¿cuál es la importancia de este álbum y cuál creen que es la clave de su éxito?

DJ Kilmore: Describir el éxito es difícil. Ya sabes, se trata de mucha sincronización e iluminación. Como en las películas, necesitas estar en el lugar correcto en el momento correcto. Pero tienes que tener la música que conecte con la gente.

Y este disco nos ayudó a lograr eso cuando lo hicimos hace 25 años o casi 25, éramos solo unos niños y entramos en una casa en la playa y lo grabamos en Malibú. Simplemente intentábamos hacer buena música, y realmente no mirábamos más allá.

Pregunta de Radio Oxígeno: Hay muchos fans en Perú que crecieron con tu música como banda sonora de sus vidas. ¿Qué significa para ti conectar con un público geográficamente distante pero emocionalmente cercano?

Mike Einziger: Creo que cuanto más mayor me hago y más nos adentramos como banda, más afortunado y honrado me siento de que tanta gente haya conectado con nuestra música durante décadas. Además, en todo el mundo, aquí en Perú, estamos muy lejos de donde crecimos en Los Ángeles, y es increíble que hayamos podido llegar a gente tan lejana y durante tanto tiempo, así que estamos muy agradecidos.

Pregunta: ¿Qué planes tiene la banda para este año y para cuándo planean una nueva gira por Sudamérica?

DJ Kilmore: Bueno, tenemos un nuevo disco que esperamos lanzar a finales de este año. Así que, ya sabes, cada vez que sacamos un nuevo disco, intentamos salir de gira y tocar esa nueva música para todo el que quiera escucharla.

Y esperamos que Sudamérica participe en eso.

Pregunta: Finalmente, ¿recuerdas alguna anécdota de la famosa grabación del álbum Morning View?

DJ Kilmore: Ay, Dios mío, un recuerdo de grabar Morning View. Tío, recuerdo estar despierto hasta tarde y celebrar Halloween en Estados Unidos. Es una fiesta muy loca en la que todos se disfrazan, los niños salen a recibir dulces y decimos "truco o trato".

Bueno, también tocamos para nosotros. Estábamos grabando en casa, así que recuerdo que era muy tarde por la noche, con toda la casa a oscuras, yo ponía sonidos de Halloween de miedo en mi tocadiscos. Y los ponía hasta muy tarde por la noche porque buscaba inspiración para los sonidos que pondría en el disco. Y eso fue en Halloween.

Pregunta de Radio Oxígeno: Morning View, el álbum, es considerado un clásico por muchos. ¿Qué recuerdas del proceso de grabación y por qué crees que ha envejecido tan bien?

Mike Einziger: La época en que compusimos y grabamos Morning View fue muy divertida y emocionante para nosotros. Éramos muy jóvenes.

Teníamos veintipocos años. Siento que teníamos el viento a favor. Veníamos de un gran éxito con el álbum Make Yourself. Ese fue el primer álbum con el que creo que la gente conectó a gran escala, a nivel mundial. Éramos solo un grupo de chicos divirtiéndose. En realidad no lo hicimos. Mirando hacia atrás, ahora, parece una locura porque era como si todas estas cosas, todos estos elementos, tuvieran que unirse para que todo eso sucediera, pero éramos solo chicos divirtiéndonos, haciendo lo que sabíamos hacer.

Nadie nos decía qué hacer. Simplemente compusimos la música que sentíamos que debía ser escrita por nosotros mismos, siguiendo nuestros instintos. Así que, una vez más, somos muy afortunados, nos sentimos muy afortunados y simplemente felices de que la música haya conectado y siga estando conectada con la gente que la ama.



El Morning View fue el álbum que catapultó a la fama a la banda de rock Incubus. Está próximo a cumplir 25 años.

Fue grabado en el estudio Stern House, en Malibú, California.Fuente: Incubus