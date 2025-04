Incubus desató la euforia en Costa 21 con un contundente concierto para sus fans [CRÓNICA]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Gracias, Lima. Los amo mucho”, fueron las palabras de Brandon Boyd dirigidas a todos los fanáticos de Incubus presentes la noche del último sábado en el Multiespacio de Costa 21, en San Miguel. El vocalista desató la locura en el lugar, entonando los clásicos temas de la banda californiana y otras canciones de su reciente disco Morning View XXIII, una regrabación de su cuarto álbum de estudio, el más exitoso de su carrera.

La nueva integrante de Incubus, la bajista Nicole Row, mostró todo su talento imponiendo el ritmo en temas como Warning, Dig y Love hurts, clásicos de la banda formada en un garage en California en 1991 y que ha vuelto al Perú como parte de su gira Morning View en Latinoamérica.

Para iniciar la noche, Incubus hizo vibrar la Costa 21 con Nice to Know You, una de las canciones icónicas de Morning View. A ritmo de la guitarra de Mike Einziger y la batería de José Pasillas, los fanáticos saltaron y retumbaron el escenario coreando el tema junto con Brandon Boyd, quien lucía una chaqueta de cuero negra y pantalones del mismo color.

Para seguir con la euforia en el escenario, Incubus puso a cantar a los miles de fans con Wish You Were Here, otra de las canciones del álbum Morning View. Es así como la banda trajo el recuerdo de su música a varios que disfrutaban con ellos en su niñez y adolescencia y que fueron a verlos con mucha expectativa.

Miles de fanáticos disfrutaron de las canciones de Incubus en Costa 21. | Fuente: Instagram (djkilmore)

Pardon Me y Drive cerraron el concierto de Incubus

Incubus no solo trajo recuerdos para muchos fans sino que también hubo espacio para las emociones con interpretaciones acústicas de Mike Einziger, quien usó una guitarra china, y la mezcla de sonidos de Chris Kilmore, el DJ de la banda.

“¡Incubus, Incubus, Incubus!”, gritaban las personas que fueron a ver al grupo estadounidense que estuvo semanas atrás —y por primera vez— en el escenario de La Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar, ganándose diversos premios.

Otro de los momentos de furor fue escuchar a Brandon Boyd agradecer a los asistentes por estar presentes en el cierre de gira de Incubus. “Muchas gracias de verdad. Esto es para ustedes”, señaló el cantante de 49 años, mostrando que su voz sigue tan potente como en sus inicios.

Antes de terminar su presentación, Incubus entonó Pardon Me, generando el grito de los fanáticos con uno de los temas memorables de Make Yourself, el tercer álbum de la banda. El broche de oro fue Drive, la icónica canción de la banda interpretada en un cálido acústico.

Finalmente, los cinco integrantes salieron juntos a despedirse del público peruano, mostrando la gratitud por tanto cariño, esperando regresar pronto para otra presentación.

Nicole Row es la nueva bajista de la banda Incubus. | Fuente: Instagram (nicolesrow)

Integrantes de Incubus agradecieron a sus fans en Perú

Brandon Boyd colgo fotografías del concierto en Costa 21 en sus redes sociales. Asimismo, dejó un mensaje resaltando el evento y agradeciendo a los miles de fans que fueron a ver Incubus en el cierre de su gira.

“Lima, Perú 12 de abril de 2025. Ustedes hicieron el último show de esta gira tan memorable. Había luna llena, el aire del mar, una voluntad de perdernos juntos y un Tiburón Tierra. Una #landshark Muy divertido. ¡Gracias!”, escribió el vocalista de la banda.

En esa misma línea, Nicole Row colgó fotos del espectáculo en Lima, recalcando el gran cierre que tuvo la banda en la capital peruana, donde muchos fans gritaron y se mostraron entusiasmados por sus canciones.

“Sudamérica, gracias de todo corazón. Esta gira fue inolvidable. Toqué ante algunos de los públicos más emocionantes. ¡Qué ganas de volver y repetirlo!”, sostuvo la bajista.

Incubus brilló en su concierto en Costa 21 y marcó un exitoso regreso al Perú.Fuente: Instagram (nicolesrow)

¿Quiénes conforman la banda Incubus?

Incubus estuvo formada originalmente por el vocalista Brandon Boyd, el guitarrista Mike Einziger y el baterista José Pasillas mientras eran estudiantes. Posteriormente, se unieron el bajista Alex ‘Dirk Lance’ Katunich y el DJ Gavin ‘DJ Lyfe’ Koppell, quienes más tarde fueron reemplazados por Ben Kenney y DJ Kilmore, respectivamente.

El 2023, Ben Kenney anunció su alejamiento de la banda para poder recuperarse de un tumor cerebral. El bajista fue reemplazado por Nicole Row.

¿Qué clase de música toca Incubus?

La música de Incubus se distingue por su capacidad para fusionar jazz, funk y metal con potentes guitarras, lo que aporta una intensidad única a sus composiciones. A lo largo de casi 30 años de carrera, la banda, liderada por Boyd, ha demostrado una versatilidad impresionante, haciendo que cada álbum sea una experiencia única e incomparable.

Influenciados por grandes nombres de la música como The Police, Deep Purple y Red Hot Chili Peppers, la banda alcanzó un gran éxito en 2001 con el sencillo Drive, seguido por el aclamado álbum Morning View, el cual acaban de regrabar.

