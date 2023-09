Joe Jonas y Sophie Turner: la historia de amor que se terminó tras cuatro años de matrimonio

Tras los rumores, Joe Jonas y Sophie Turner confirmaron que están separados y se van a divorciar. Esta noticia ha tomado por sorpresa a los fanáticos de ambos artistas quienen tienen dos hijos en común.

En comunicado difundido en sus redes sociales, el cantante y la actriz decidieron pronunciarse sobre su divorcio donde aseguraron que se hizo de “manera amistosa” y tras un mutuo acuerdo.

“Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos acordado mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa. Hay muchas narrativas especulativas sobre por qué, pero realmente esta es una decisión unida y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos”.

Por ello, conoce la historia de amor de Joe Jonas y Sophie Turner que inició en 2016.

2016: el mensaje de Joe Jonas a Sophie Turner

La actriz Sophie Turner estaba en la cima de su carrera tras aparecer en la serie Game of Thrones. Estaba soltera y solo se enfocaba en crecer laboralmente hasta que, un día, todo cambió cuando Joe Jonas le escribió un mensaje por Instagram.

“Nos estábamos siguiendo en Instagram y un buen día, de la nada, él me envió un mensaje directo”, dijo en entrevista con Harper’s Bazaar U.K. Se conocieron en un bar y ella se enamoró a primera vista: Esperaba que apareciera con seguridad y todo”, la conquistó. “Esperaba que apareciera con seguridad y todo. Pensé: ‘Va a ser un imbécil’. Hablamos durante horas, horas y horas. Y yo no me aburrí. No fue planeado. No era una pequeña charla sin importancia, fue muy fácil”, continuó. “Y pronto éramos como inseparables. Me fui de gira con él”, agregó.

Cabe resaltar que Sophie Turner nunca había escuchado a los Jonas Brothers y recién lo hizo cuando se convirtió en su pareja.

2017: su compromiso

En su viaje a Francia, Turner y Jonas compartieron la misma fotografía en Instagram donde la actriz aparece con un anillo de diamante encima de la mano de él. Turner puso en el pie de foto “dije que sí” y Jonas, “ella dijo que sí”.

Ambos tomaron por sorpresa a los medios cuando aparecieron como pareja en la presentación de los MTV European Music Awards, celebrado en Róterdam, Holanda en el 2016; desde entonces, los paparazzis los han visto juntos en distintos lugares y momentos, pero ninguno de los dos había confirmado dicha relación de forma oficial.

En el 2017, Joe Jonas compartió una foto donde anunciaba su compromiso con Sophie Turner.Fuente: @joejonas

2018: asisten juntos a la boda de Nick

Luego de que Nick Jonas y Priyanka Chopra se casaran en la India donde su boda duró tres días, se viralizaron las fotos de Sophie Turner y Joe Jonas.

Hacía tiempo desde que los Jonas Brothers no lanzaban una canción hasta que un año después, el 28 de febrero de 2019, regresaron a la industria con Sucker. El hit se convirtió en el más escuchado convirtiéndose en el número 1 en la lista de Billboard.

Las protagonistas del videoclip fueron Danielle Jonas, Priyanka Chopra Jonas y Sophie Turner.

2019: Sophie Turner y Joe Jonas se casan

En mayo de 2019, la pareja sorprendió al casarse en Las Vegas —siguiendo la tradición de esta ciudad— en una ceremonia conducida por un imitador de Elvis Presley. Los artistas que están comprometidos desde octubre del 2017 se dieron el sí más importante en el Chateau de Ventoux, un hermoso castillo ubicado en la Provenza, Francia.

"Señor y Señora Jonas", fue el mensaje que usó la pareja para compartir, en Instagram, la primera imagen de su matrimonio en Francia. El enlace fue en una mansión de lujo, que data de 1612, y con un precio de 5 500 euros por noche. Las instalaciones cuentan con una gran piscina, hermosos jardines y una capilla.

Joe Jonas y Sophie Turner tuvieron dos bodas: la primera fue en Las Vegas en mayo de 2019, y la segunda, un mes después, en el Chateau de Tourreau, en el sur de Francia, rodeados de amigos y familiaresFuente: @sophieturner

2020: la llegada de su primera hija

Joe Jonas y Sophie Turner estaban pasando por un buen momento en sus vidas luego de que se anunciara que ambos artistas se convirtieron en padres por primera vez. La actriz de Juego de Tronos dio a luz el miércoles 22 de julio de 2020 en Los Ángeles, donde el matrimonio pasó la cuarentena y los últimos días de gestación de Turner.

Como ella misma comentó, la convivencia hizo que su relación se afianzara más y el ambiente era el más tranquilo para su bebé. Cabe resaltar que la pareja había cumplido recién un año de matrimonio a principios de ese mes y a esa felicidad, se unió la llegada de su primera hija. Además, se notó que la famosa Sansa Stark mostró su avanzado embarazo con un vestido blanco acompañado de su esposo y sus padres.

2022: son padres de su segundo hijo

La actriz Sophie Turner reveló en la alfombra azul de los Oscar 2022 que estaba esperando su segunda hija con Joe Jonas. La artista lució un vestido rojo donde mostró su pronunciado estado de gestación.

Cabe resaltar que, meses antes, todo parecía un rumor ya que la artista caminaba por las calles de Los Ángeles utilizando vestidos largos, pantalones anchos o poleras para evitar ser fotografiaba por los paparazzi.

No obstante, Sophie Turner, en la fiesta post ceremonia donde bailó junto a Joe Jonas, sorprendió a todos los asistentes con la noticia de que será madre nuevamente.

2023: Joe Jonas solicita el divorcio a Sophie Turner

El mundo del entretenimiento se estremece con la noticia del divorcio de Joe Jonas, miembro de la famosa banda Jonas Brothers, y Sophie Turner. Según reportes de medios nacionales, Jonas presentó los papeles de divorcio en el condado de Miami-Dade, alegando que su matrimonio de cuatro años se encuentra “irremediablemente roto”.

El 5 de septiembre, Joe, de 32 años, presentó una petición de disolución de matrimonio. La noticia se ha propagado rápidamente, siendo ampliamente reportada por medios estadounidenses como CNN, E! News y NBC. La petición de divorcio establece claramente que "el matrimonio entre las partes está irremediablemente roto”.

Además, la petición de Joe Jonas aborda la cuestión de la custodia de sus dos hijas, quienes han estado residiendo con él en Miami. El cantante y la actriz han acordado buscar una “responsabilidad parental compartida” en beneficio de las niñas. Además, se ha revelado que la pareja tenía un acuerdo prenupcial que guiará el proceso de divorcio.