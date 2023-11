Jungle en Lima: así fue el fugaz concierto de la banda que hizo bailar a los asistentes hasta sudar [CRÓNICA]

El dúo británico, conformado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, prometió mucho baile y cumplió. Así se vivió el concierto del último martes 28 de noviembre en el Centro de Convenciones Arena, en Barranco.

Cada vez que Jungle pisa la capital, hace una parada obligatoria en Barranco para comer ceviche en el restaurante Canta Rana. Parece un cliché, sí, pero el encuentro siempre queda registrado en las redes sociales de Tom McFarland, mitad del dúo británico, quien junto a Josh Lloyd-Watson se han declarado fans del distrito limeño y sus atributos.

La tercera visita de la banda a nuestro país no fue la excepción. Ellos disfrutaron previo a su concierto programado para las 9 de la noche, del martes 28 de noviembre, en el Centro de Convenciones Arena.

El concierto de la banda británica duró cerca de una hora con quince minutos. | Fuente: RPP

LA ESPERA DESESPERA

Cerca de las 7:30 de la noche, los exteriores del recinto estaban repletos de fanáticos que aguardaban en fila para ingresar al local y presenciar el concierto más bailable de funk que podrían imaginar. El espacio no estaba listo para recibir a los asistentes, lo cual causó molestia en algunos de ellos. Sin embargo, cuarenta minutos después, los fanáticos lograron ingresar y completar cada zona del lugar: VIP, General y Platea Alta.

Una vez dentro, el DJ Galliani, conocido por musicalizar las fiestas de Discofobia, ambientaba el lugar con sonidos electrónicos. No tuvo mucho éxito para cautivar a la audiencia, pues todos estaban ansiosos por ver a Jungle y contaban los minutos para que la hora marque las 9 de la noche.

PA´ BAILAR Y GOZAR

Fue recién a las 9:30 de la noche que la banda hizo su aparición y la multitud enloqueció. El tema elegido para arrancar la fiesta fue ‘Candle Flame’ de su último disco ‘Volcano’. Tanto Josh Lloyd-Watson como Tom McFarland se mostraron contentos de regresar por tercera vez a la capital peruana. Ellos estuvieron acompañados de la artista Lydia Kitto, quien se encargó de entonar los coros y algunos temas del más reciente álbum de la banda.

La fiesta no se detuvo. Cada canción que tocaba la banda era una clara invitación para mover el cuerpo. Los picos más altos de la noche se sintieron con temas ya conocidos como ‘Heavy, California’, ‘I’ve Been in Love’, ‘Back on 74’ (canción estrella del disco ‘Volcano’), ‘Casio’ y ‘All of the Time’. La banda no necesitó de mucho: luces en tonos rojos, naranjas y blancos que se difuminaban hasta la oscuridad total. Las pantallas del fondo iban a juego con los beats y creaban un ambiente propicio para apreciar el talento y la genialidad de una banda que promete y cumple.

El Centro de Convenciones Arena se llenó para la velada. | Fuente: RPP

A punto de cumplirse la primera hora del concierto, la multitud no dejó de mover sus cuerpos, alzar los brazos para aplaudir y, también, lanzar pelotas inflables que unió a los músicos con su público en momentos bajos de la noche con alguna que otra canción no tan conocida. Gran estrategia para mantener a todos activos y expectantes de más.

Dadas las 10:33 de la noche, la banda procedió a realizar el famoso ‘encore’. El público no podía creer el corto pero intenso momento que se había vivido. Entonaron el ‘olé, olé Jungle’ y la banda regresó por todo lo alto para tocar ‘Keep Moving’. La velada culminó con una versión extendida de ‘Busy Earnin’ que dejó danzando a los fanáticos hasta la salida. Con Jungle, la fiesta siempre está asegurada.