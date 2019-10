Kim Hyun-joong llegará a Lima este sábado 19 de octubre. | Fuente: Facebook | Kim Hyun-joong

El artista de K-pop Kim Hyun-joong llegará al Perú este sábado 19 de octubre, un día antes de su presentación en Plaza Arena de Surco, al costado del Jockey Plaza.

El cantante llegará en la mañana del sábado acompañado de su banda para ultimar detalles del concierto que ofrecerá en nuestro país.

Kim Hyun-joong, se encuentra con muchas ganas de regresar al Perú y planea visitar algunos de los restaurantes peruanos que figuran en los The World's 50 Best Restaurants, por lo que no se descarta que pueda tener algunas actividades de turismo durante su visita a nuestro país.

Las fans, quienes han estado al pendiente de todas las actividades de su ídolo en los shows de Latinoamérica, esperan que al igual que en México, el ex líder de SS501, se baje del escenario y puede tener un contacto más cercano con ellas durante el show.

El artista de k-pop, de 33 años, retomó su carrera musical tras terminar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, donde sirvió 21 meses. Incluso, regresó a la pantalla chica con el dorama "That Moment When Time Stopped".

El cantante Kim Hyun-joong también es conocido por actuar en otras ficciones como "Playful Kiss" e "Inspiring Generation".

Las entradas están a la venta en www.instaticketperu.com y los precios van desde los S/. 130.90 hasta los S/. 785.40.