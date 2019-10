"El negocio de la música es, como siempre, muy subjetivo. Incluso en quién consigue una oportunidad de salir allá afuera". La frase, dicha por Laura Pergolizzi y rematada por una sonora risa, suena como un guiño a su propia carrera. En 2006 y 2009, consiguió contratos con disqueras pero no se lanzó ningún disco, una ejecutiva de Warner cuestionó su look andrógino (le preguntó si se pondría vestidos) y ─cuando pensó que ya no tendría oportunidad como cantante─ se dedicó a componer temas para artistas como Rihanna, los Backstreet Boys y Christina Aguilera.

No todos tienen éxito en el mundo de la música y el suyo es relativamente nuevo. Si bien LP (como prefiere que la llamen) lleva casi dos décadas de carrera, no fue hasta el lanzamiento del álbum "Lost on You" (2016) y el tema homónimo que el público empezó a prestarle atención. Ese año, se volvió la cuarta canción más 'shazameada' alrededor del mundo.



"Algunas personas ni siquiera consiguieron un contrato para un disco y se rindieron antes de que hicieran lo suyo. Eso me da tristeza", dice bajando la voz en la última frase. Durante la entrevista que Laura Pergolizzi concedió a RPP Noticias ─antes del concierto que brindará este 11 de octubre en el Centro de Convenciones Barranco Arena por su quinto disco "Heart To Mouth"─ ella se muestra más hiperactiva que calmada (culpa al café por ello) y no se quita los lentes. Pide revisar las fotos antes de aprobarlas.

LA FAMA Y LA ANONIMIDAD



Abajo, a la entrada del hotel, un grupo de fans se ha reunido. Las entradas de su show se vendieron todas al segundo día, algunas tentarán suerte con la reventa. El estatus de celebridad de LP es relativo dependiendo del país donde se encuentre, algo que disfruta. "Te mantiene humilde", apunta para luego recordar una anécdota. A su primera semana de vuelta a Estados Unidos, después de su comenzar a ganar fama en Europa, un joven se le acerca con el celular. No, no quería un selfie, sino saber si había un Starbucks cerca. "Es mierda como esa que te mantiene... Ok, no todos son (tus fans) [...] La fama nunca ha sido algo por lo que luchar. Puede ser bueno y luego puedes pasar cierto punto".

"Cheers (Drink to That)" y "Love Will Keep You Up All Night" son algunas canciones que compuso para otros artistas (Rihanna y Backstreet Boys, respectivamente). Tenía que escribir una gran cantidad de letras para ganar un sueldo para el día a día. El componer para otros la "tranquilizaba". "No pensaba tanto en el resultado, claro esperaba que fuera un hit; pero tenía que hacer tanto volumen para ganarme la vida que tenía que dejar de lado las expectativas", reflexiona Laura Pergolizzi. Ahora, a los más jóvenes les dice que dejen de pensar en ESA canción que se convertirá en un éxito porque "aunque lo sea, todos solo quieren otra. Así que no estás a salvo. Nunca estás jodidamente a salvo. ¿Qué tal eso? Puede ser el café hablando", bromea.

Laura Pergolizzi se hizo conocida gracias a su tema "Lost on You". | Fuente: RPP Noticias

JÓVENES EN PIE DE LUCHA



Abiertamente homosexual, LP destacó, hace un tiempo, que lo único bueno de tener a Donald Trump de presidente era que despertó a la gente en su falsa sensación de seguridad. "Esto está motivando a la gente a pelear por nuestros derechos de nuevo", señaló en aquella ocasión. Ella no cree que haya marcha atrás por más que algunas personas en el gobierno de Estados Unidos quieran recortar algunos derechos civiles.

"La gente nunca se rendirá. Las generaciones más jóvenes se están uniendo por los derechos civiles y el medio ambiente. Los que creen que están a cargo, déjenlos. 'Está bien, estás a cargo' (dice con voz condescendiente) Cuando ves a los jóvenes y la diversidad y lo fluidos (en referencia a la orientación sexual) que son todos es inspirador. Eso no se irá. Ya pasamos cierto punto que no se puede negar. Ya se dijo y todos lo oyeron", recalca.

Laura Pergolizzi tocará, este 11 de octubre en Lima, como parte de la promoción de su disco "Heart To Mouth", que llegó después del éxito de "Lost on You". Ella buscó un ritmo más rockero y, sobre todo, no repetirse. "Traté de no imitar 'Lost on You'. Intenté no sonar como que trataba de hacer 10 copias de esa cancion. No creo que podría hacerlo si lo intentara", señala.