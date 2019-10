Bryan Adams mantiene una amistad con Juan Diego Flórez. | Fuente: 3 Puntos

El músico Bryan Adams, que ofrecerá un concierto el 11 de octubre en Lima, guarda un vínculo cercano con nuestro país. El cantante es amigo del tenor peruano Juan Diego Flórez quien, en abril del 2008, lo invitó a su matrimonio religioso con la exmodelo Julia Trappe.

Si bien no pudo llegar a la ceremonia ─por un problema en el vuelo─ esa amistad fue una de las razones para que programara al Perú como la primera fecha de la gira promocional de su álbum "11".

En aquella visita del 2008, Bryan Adams elogió al tenor Juan Diego Flórez: "Mi voz está aquí y la de él acá", dijo señalando primero sus pies y luego su cabeza. El intérprete canadiense explicó por qué eligió nuestro país para iniciar su tour en ese momento: "Fueron tres motivos: Primero, para realizar un concierto; segundo porque tenía que asistir a la boda de Juan Diego y tercero porque quería conocer esta tierra maravillosa", declaró.

Al día siguiente al concierto viajaba a Cusco para conocer la ciudadela inca de Machu Picchu.

Dada su cercanía, Juan Diego Flórez incluso ha llegado a posar para la cámara de Bryan Adams (quien también destaca como fotógrafo de modas) disfrazado de vampiro.

CONCIERTO EN LIMA

Más de una década después, el intérprete de "(Everything I Do) I Do It For You" y "Heaven" regresará al Perú con su nueva producción "Shine a Light". El tema que da título al disco fue escrito en colaboración con Ed Sheeran. Además, cuenta con una colaboración con Jennifer Lopez.

MÁS INFORMACIÓN

El concierto será el viernes 11 de octubre en Plaza Arena, junto al Jockey Plaza.

PRECIOS DE ENTRADAS

Campo A: S/360.

Campo B: S/180.

Tribuna: S/120

* Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Teleticket.