Lenny Kravitz en Lima: fecha, lugar, precio de las entradas y todo lo que sabemos de su esperado concierto en Perú

Lenny Kravitz se presentará en Perú el próximo 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel, gracias a Radio Oxígeno. El icónico cantante, guitarrista y compositor estadounidense, considerado la última gran estrella del rock, regresará al país como parte de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024, cinco años después de su última visita.



La producción del show informó que Ticketmaster será ahora la nueva y única plataforma para la venta de entradas del concierto. Además, aseguraron que esto no representará ningún inconveniente para quienes hayan adquirido sus boletos a través de la anterior plataforma, Uniticket, ya que seguirán siendo válidos.

Lenny Kravitz es conocido por canciones como 'Fly Away', 'Are You Gonna Go My Way' y 'American Woman'.Fuente: Instagram: @lennykravitz

¿Cuáles son los precios y las zonas para Lenny Kravitz en Lima?

El legendario músico de rock y ganador de cuatro Premios Grammy llegará a Lima este diciembre. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster, y los boletos previamente adquiridos a través de Uniticket también serán válidos. A continuación, la lista completa de los precios oficiales:

Precio regular

Lenny VIP: S/489

Blue Lounge: S/379

Electric Stand: S/199

Lenny Kravitz ha añadido a Perú como parte de su nueva gira mundial 'Blue Electric Light Tour 2024'.Fuente: Instagram: @lennykravitz

¿Cuál es el setlist del concierto de Lenny Kravitz en Lima?

Según la producción del concierto, Lenny Kravitz interpretará lo mejor de su repertorio, incluyendo clásicos como Are You Gonna Go My Way, I Belong to You, It Ain't Over 'Til It's Over, Again, Always on the Run, American Woman, Fly Away y Let Love Rule, entre otros éxitos. Además, el cantautor estadounidense presentará su nuevo álbum Blue Electric Light, del cual destacan los temas TK421, Paralyzed y Human, que también forman parte del setlist de su más reciente gira.

Las entradas para ver a Lenny Kravitz se encuentran disponibles en Ticketmaster.Fuente: Instagram: @lennykravitz

¿Quién es Lenny Kravitz?

Cantante, compositor, multiinstrumentista y productor, Lenny Kravitz ha mantenido una carrera musical de más de tres décadas. Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y cuatro Premios Grammy en su haber, su amplio catálogo de éxitos lo ha mantenido en el centro de la escena musical desde su debut en 1989.



La gira marca un año crucial para Lenny, al que Billboard ha calificado como su "renacimiento personal". En mayo, Kravitz lanzó su duodécimo álbum de estudio, Blue Electric Light, que ha sido un éxito en ventas y ha liderado las principales listas musicales. Además, el 1 de junio, actuó en el espectáculo de apertura de la final de la Champions League.



Este año, Kravitz también fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, recibió el premio Music Icon en los People’s Choice Awards 2024, y el premio Fashion Icon del CFDA, destacando su influencia no solo como una de las figuras más importantes del rock, sino también como un ícono en el mundo de la moda.

En mayo, Kravitz lanzó su duodécimo álbum de estudio, 'Blue Electric Light'.Fuente: Instagram: @lennykravitz

