Luis Miguel en Lima: hoy empieza la preventa de entradas para ver en vivo a 'El Sol de México'

Hoy jueves 10 de agosto inicia la preventa de entradas para ver a Luis Miguel en Lima. Los fanáticos de 'El Sol de México' empezaron la cuenta regresiva hasta que el reloj marque las 10 de la mañana, hora en que la plataforma digital de Teleticket habilitará los primeros boletos que podrán ser adquiridos con tarjetas Interbank.

Gracias a radio Corazón, Luis Miguel regresará al Perú para dar un concierto en el Estadio Nacional el próximo 24 de febrero de 2024. Luego de cuatro años, el artista vuelve a nuestro país para interpretar sus más grandes éxitos como La Incondicional, Hasta que me olvides, Cuando calienta el sol, La chica del bikini azul, No sé tú, entre otros.

De acuerdo con la publicación de la productora Masterlive, las entradas en preventa tendrán un 15% de descuento y podrán ser adquiridas hasta el viernes 11 de agosto o hasta agotar el stock. Por otro lado, la venta general se realizará el sábado 12 de agosto.

Zonas y precios en preventa

Zona Tribuna Norte: s/.150

Zona Oriente u Occidente (numerado): s/.590

Zona Preferencial (stand up): s/.290

Zona Vip (stand up): s/.520

Zona Platinum (asientos): s/.698

Zonas y precios generales

Zona Tribuna Norte: s/.177

Zona Oriente u Occidente (numerado): s/.690

Zona Preferencial (stand up): s/.362

Zona Vip (stand up): s/.608

Zona Platinum (asientos): s/.790

Luis Miguel celebra 40 años de trayectoria

Luis Miguel, tiene una impresionante carrera en la que ha grabado 28 álbumes de estudio, ha vendido más de 90 millones de discos alrededor del mundo, ha obtenido más de 120 premios entre ellos un Grammy a los 14 años, 2 películas, 30 sold outs seguidos en el Auditorio Nacional de México, y todo un récord de ventas en giras mundiales. El tour de Luis Miguel celebra los 40 años de trayectoria del cantante.

Luis Miguel difundió las fechas de su gira por Latinoamérica

Luis Miguel publicó las fechas de los conciertos que dará en Latinoamérica el 2024 donde incluyó a Lima (Perú) para el mes de febrero. El cantante estará ese mismo mes en Caracas (Venezuela), Medellín (Colombia), Bogotá (Colombia), y Quito (Ecuador).

Luego en marzo, ‘El Sol de México’ estará en Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Córdoba (Argentina), Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), Sao Paulo (Brasil) y Santa Cruz (Bolivia). Posteriormente, seguirá su tour por varias ciudades y estados en Estados Unidos desde el 4 de abril hasta el 16 de junio.