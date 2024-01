Men At Work en Perú: concierto cambia la locación y ahora será en El Gran Teatro Nacional

Men At Work cambió la sede donde dará su concierto en Lima, Perú, el próximo 25 de febrero. De acuerdo con un comunicado difundido por la productora Bizarro Live Entertaiment, ahora la nueva sede será El Gran Teatro Nacional y ya no el Multiespacio Costa 21 como estaba programado en un primer momento.

“Con la finalidad de ofrecer la mejor experiencia y un espectáculo de primer nivel para todos los fans de Men At Work, el concierto de la emblemática banda cambia a un nuevo venue. El lugar elegido es El Gran Teatro Nacional en la misma fecha ya anunciada, 25 de febrero”, se lee en el comunicado de este lunes.

En ese sentido, la empresa aclaró que los fanáticos que ya adquirieron sus entradas tendrán validez para el nuevo recinto. De mismo modo, la productora detalla que “quienes deseen realizar alguna solicitud adicional, sobre el espectáculo podrán elevar su consulta a la web de Teleticket”.

“Estamos seguros de que los fanáticos disfrutarán y vivirán una noche inolvidable con lo mejor del repertorio de Men At Work”, finalizó Bizarro Live. El concierto de Men At Work es auspiciado por radio Oxígeno del Grupo RPP.



Men At Work cambió la sede de su concierto en Lima. | Fuente: Instagram

Men At Work consiguió popularidad en los 80

Men At Work es una de las bandas de rock más populares de los 80. La agrupación australiana está conformada por Colin Hay en la voz principal, Jerry Speiser en la batería y Ron Strykert en la guitarra y John Rees en el bajo.

Men At Work llegará a nuestro país para hacer sonar sus temas más conocidos como ‘Down Inder’, ‘It’s a Mistake’, ‘Who Cant It Be Now?’, ‘Be Good Johnny’, ‘Down by the Sea’, entre otros sencillos.

En 1983, los integrantes de Men At Work fueron los primeros artistas australianos en tener en simultáneo un álbum y sencillo en el primer lugar en las listas de Billboard de Estados Unidos con sus dos discos Business as Usual (1981) y Down Under (1981).

Asimismo, en los premios Grammy de 1983, Men At Work ganó la categoría de Mejor Nuevo Artista. Mientras que en los ARIA Music Awards de 1994 fueron incluidos en el Salón de la Fama. El grupo logró vender más de 30 millones de discos en todo el mundo.

Greg Ham fue hallado muerto el 2012

En abril de 2012, Greg Ham, el encargado del famoso sonido de saxofón de Men At Work, fue hallado muerto por un grupo de amigos en una casa de un suburbio de Melbourne a la edad de 58 años.

El sargento de la policía australiana Shane O"Connell indicó a la prensa que estaban investigando la causa de la muerte y que no habían encontrado aún "un número de aspectos inexplicables".

"En estos momentos y por lo preliminar de nuestra investigación, no estamos preparados para entrar en los detalles precisos de lo que ha sucedido", añadió O"Neill, según la cadena de televisión ABC.