Banda europea Amalgama acompañará a Accept en su concierto en Lima

Cada vez falta menos para el concierto en Perú de la banda alemana Accept, que se realizará el próximo 7 de mayo en el C.C. Festiva del Cercado de Lima.

La organización del evento ha confirmado que la banda europea Amalgama acompañará a Accept en su paso por Latinoamérica.

Amalgama es un proyecto internacional fundado por Vlad ‘Graf’ Ivoilov, al que se unieron Timo Sommers y Joey Marin De Boer, ambos exintegrantes de la banda neerlandesa Delain.

La agrupación ha lanzado cuatro álbumes de estudio y numerosos sencillos, realizando diferentes conciertos en Europa, compartiendo escenario con diversas bandas consagradas.



Accept en Perú

Accept, una de las bandas de heavy metal más importantes de la escena mundial, confirmó que incluirá a Perú en su próxima gira por Latinoamérica.

Los alemanes se presentarán en nuestra capital el próximo 7 de mayo de 2024: la cita es en el C.C. Festiva del Cercado de Lima.

La agrupación liderada por Wolf Hoffman tiene más de 40 años de trayectoria, con diversos álbumes y temas que son considerados auténticos himnos del heavy metal mundial.

Accept tiene en su historial más de 15 álbumes en estudio, siendo el último editado hasta la fecha el Too Mean to Die, del 2021.

Esta será la tercera vez que los alemanes se presentarán en nuestro país, tras sus conciertos de 2011 y 2017.