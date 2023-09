Morrissey confirma fecha de su concierto en Lima tras superar infección por dengue

¡La espera terminó! Morrissey, el icónico exvocalista de The Smiths, ha confirmado la reprogramación de su concierto en Lima para el 8 de febrero de 2024, tras superar una infección de dengue que lo obligó a postergar su presentación originalmente programada para el 14 de septiembre de este año.

Hace dos semanas, la productora local Move Concerts anunció en redes sociales que Morrissey no podría presentarse en Lima debido a "problemas de salud". Esta complicación resultó de una infección de dengue que contrajo el cantante tras su llegada a México, donde también se vio forzado a cambiar las fechas de sus conciertos.

El cantante de 64 años no canceló ningún espectáculo, pero su web oficial informó que la infección de dengue le impediría actuar durante las dos semanas inmediatas, lo que llevó a la reprogramación de su gira 40 years of Morrissey. "El virus tardará entre dos y tres semanas en desaparecer. La gira se reanudará en Florida", informaban.

40 years of Morrissey

03/02 Ciudad de México (Palacio de los Deportes)

08/02 Lima (Anfiteatro Parque de la Exposición)

10/02 Bogotá (Movistar Arena)

15/02 Santiago (Movistar Arena)

17/02 Buenos Aires (Movistar Arena)

22/02 Sao Paulo (Espaco Unimed)

24/02 Brasília (Opera Hall)

Morrissey, el legendario cantante y compositor conocido por sus éxitos icónicos como Suedehead y Everyday is like sunday, se dispone a hacer un regreso triunfal a Lima tras un paréntesis de cinco años desde su último concierto en la ciudad. El esperado show promete ser un escaparate de su icónica música y de su inimitable presencia escénica, que ha cautivado al público durante más de cuatro décadas.

La noche del concierto se perfila como una celebración sin igual con Morrissey en el escenario, quien presentará sus éxitos más queridos, entre ellos clásicos como Suedehead, Everyday is like sunday y First of the gang to die, así como emblemáticas canciones de The Smiths, como There is a light that never goes out, How soon is now y This charming man, entre otras.

Todas las entradas para el concierto de Morrissey en Lima adquiridas previamente serán válidas para la nueva fecha. Asimismo, la Move Concerts informó que quienes deseen solicitar un reembolso podrán hacerlo hasta el 6 de octubre, siguiendo las instrucciones proporcionadas en el punto de venta donde adquirieron los boletos.

Morrissey regresa a Lima

Esta no es la primera vez que Morrissey visita Lima. En 2018, optó por una experiencia más íntima en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, alejándose de los multitudinarios conciertos. El exvocalista de The Smiths regresará a Perú, gracias a Radio Oxígeno, el 8 de febrero con su gira 40 years of Morrissey. La gira incluye presentaciones en Ciudad de México, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y Brasília.

El 28 de noviembre de 2018, el músico apareció en escena lució un pantalón de mezclilla, un polo con su nombre y una camiseta negra, y comenzó su presentación con la canción William, it was really nothing, que fue recibida con ovaciones y coros por el público. Después de la canción, agradeció al público y dijo: "Gracias, Lima. Canto para ti".