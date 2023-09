Daniela Darcourt hace historia en los Latin Grammy y destaca el protagonismo femenino en la música

La cantante peruana Daniela Darcourt ha hecho historia al ser la primera peruana en ser nominada en la categoría de Mejor Álbum de Salsa de los Latin Grammy, por su disco Catarsis. En una entrevista con RPP, Darcourt expresó su emoción y agradecimiento, destacando la importancia de esta nominación en una categoría dominada mayormente por hombres. "Estoy muy orgullosa, muy feliz y sobre todo muy agradecida", declaró.

En 2019, Tony Succar sorprendió al ser el primer peruano nominado y ganador en esa categoría, por el disco Más de mí. Además, se alzó como Productor del Año y recibió nominaciones a Álbum del Año y a Canción Tropical. Cuatro años después, Daniela intentará repetir la hazaña en la ceremonia anunciada para el 16 de noviembre en Sevilla. Competirá con grandes artistas como Luis Figueroa, Willy García, Grupo Niche, Jeremy Bosch y Gilberto Santa Rosa.

“Creo que las mujeres estamos ganando protagonismo diferente en la industria musical y en todo aspecto. Estar (nominada) con tanto grande, me dice mucho. Es el resultado de tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio. No solamente mío, sino de todos”, comenta la intérprete de Señor mentira, Probablemente y Adiós amor.

Daniela Darcourt siempre supo que Señor mentira sería la canción de su carrera, pero revela que tuvo que luchar contra su equipo para que fuera el primer sencillo de su álbum debut, Esa soy yo, en lugar de la opción que le proponían, Te felicito. "Era una buena canción, pero Señor mentira tenía otra cosa, una magia y chispa que no sé cómo explicar. Hubo una lucha interna muy dura, pero al final salí victoriosa porque me enterqué y me dijeron: 'Bueno, adelante, pero bajo tu responsabilidad'", recuerda la artista de 27 años.

"Catarsis está abriendo puertas gigantes"

En una entrevista con RPP previa al lanzamiento de Catarsis en marzo, Daniela Darcourt explicó que Catarsis es una obra que contrasta con su vida sentimental actual. Según la cantante, el disco es una montaña rusa de emociones que reflejan las vivencias que atraviesa una persona a lo largo de su vida. El sencillo Ya no te amo es un ejemplo de la superación emocional de la artista, quien logra enfrentar el desamor que vivió años atrás.

En palabras de Darcourt, su tercer álbum de estudio, que le habla al amor desde la realidad, le está abriendo “puertas gigantes”, tras la nominación al Latin Grammy. “Es el álbum que más gratificación me está dando”. “Nunca le había cantado de esa forma el amor. Sabor a ti, una de las canciones del álbum, rompe el esquema de destruir a los hombres y la regalo con mucho cariño para el amor bonito, para las personas que quieren construir algo bueno y duradero”.

Christian Nodal: "Eres increíble"

Durante su primera etapa como cantante, Daniela Darcourt tuvo dos temas en particular que la catapultaron al éxito: Adiós amor y Probablemente, ambos incluidos en el álbum debut de Christian Nodal, titulado Me dejé llevar. Hace un mes, Darcourt y Nodal se encontraron en el escenario cuando este último ofreció un concierto en Lima, donde la artista peruana fue su telonera.

"Cuando terminé de cantar, me dijeron que estaba alistándose, que me había escuchado. 'Quiere que pases, te quiere saludar'", contó. "Me habló de frente y me dijo: Wow, eres increíble, te escuché. Llegué y estábamos sonando las canciones. Gracias por hacerlas tuyas y por hacerlas tan bonito", recuerda. Después de esta conversación, sorprendieron al público cantando juntos.

Futuras colaboraciones

Daniela Darcourt no se cierra a colaborar con otros artistas. Semanas atrás se unió a Christian Meier en la poderosa balada 2 de 3. Ahora se encuentra detrás de dos nuevas colaboraciones, una de ellas con el cantautor peruano Álvaro Rod. Sin embargo, descartó que el otro proyecto la reúna, por el momento, con sus colegas Brunella Torpoco, Yahaira Plasencia o Kate Candela.

“De repente lo van a tomar a mal, pero es la verdad: Entre ellas se invitan. Entre ellas se juntan y no me han considerado hasta ahora. Cada uno tiene su plan (…) No me han llamado, que me llamen y nos sentamos a tomar un café", comentó al programa En Escena de RPP. "Mentiría si digo que ya me lo han dicho o que yo haya dicho que no. Nunca me he negado a nada”.

Llevará el Perú a Sevilla

Aunque faltan dos meses para desfilar por la alfombra roja de los Latin Grammy, Daniela Darcourt ya tiene claro que desea lucir su peruanidad al mundo. “Me gustaría llevar la mayor cantidad de cosas peruanas posible. Creo que tener detalles peruanos va a ser una gran diferencia porque nunca he visto a nadie llevar algo representativo de su país”.