"Menos es más". Esta parece ser la filosofía de Morrissey, quien dejó de lado los multitudinarios conciertos para tener un repertorio íntimo con sus fanáticos peruanos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Una prolongada espera con la emisión de videoclips de clásicos de íconos del rock y el pop como Ramones y David Bowie, fue el preámbulo para el repertorio del cantante británico en Lima.

Con un pantalón jean, un polo con la inscripción "Morrissey" y una polera negra, Morrissey ingresó al escenario para entonar la canción "William, It Was Really Nothing", la cual fue ovacionada y coreada por el público. Tras su primer tema dijo: "Gracias, Lima. Canto para ti".

El exvocalista de The Smiths también entonó las canciones de la banda de culto como son "Is It Really So Strange?" y "How Soon Is Now?", la cuales fueron de las más solicitados por los asistentes.

La crítica social, la cual es una característica de Morrissey, también se hizo presente con el tema "The Bullfighter Dies". Antes de cantar esta canción el cantante dijo: "He estado en México donde matan a los toros, pero ya estoy en Perú donde estos animales son rescatados".

Luego de tres años de su último concierto en Lima, Morrissey tenía guardado lo mejor de su repertorio para el final. El intérprete británico cerró con los memorables temas "Everyday Is Like Sunday" y "First of the Gang to Die".