My Chemical Romance en Lima: precios, fecha y cómo comprar entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

La banda de rock alternativo llegará por primera vez al Perú. Conoce todos los detalles del concierto, desde precios y zonas hasta cómo comprar las entradas en Ticketmaster.

La espera terminó. Por primera vez, My Chemical Romance, leyendas del rock alternativo, llegará a Lima para ofrecer una esperada presentación en enero de 2026. Y no vendrán solos: los suecos The Hives serán los encargados de abrir la noche en el Estadio Nacional. Este concierto es auspiciado por Studio92.

La noche promete ser épica, con himnos que consolidaron a la banda estadounidense: desde la melancolía de Helena, pasando por Welcome to the Black Parade, Famous Last Words y I Don’t Love You. Esta será la segunda parada en su gira por Sudamérica, luego de su show en Bogotá.

La formación actual de My Chemical Romance está integrada por Gerard Way (voz), Ray Toro (guitarra principal), Frank Iero (guitarra rítmica) y Mikey Way (bajo).Fuente: Move Concerts Perú

¿Cuándo y dónde será el concierto de My Chemical Romance en Lima?

My Chemical Romance ofrecerá su primer concierto en Perú el 25 de enero de 2026 como parte de su gira sudamericana. Gerard Way y compañía tomarán el Estadio Nacional, que recientemente vivió la locura de System of a Down y pronto albergará a Guns N’ Roses.

'Helena', 'Welcome to the Black Parade' y 'Famous Last Words' son algunos de los himnos que My Chemical Romance interpretará en su primer concierto en Perú.Fuente: Instagram: @mychemicalromance

¿Cuándo y dónde comprar entradas para My Chemical Romance en Lima?

Según informó Move Concerts Perú, la preventa de entradas comienza este jueves 27 de junio a las 9 a.m. con un 25% de descuento pagando con tarjetas BBVA, a través de Ticketmaster. La venta general scomenzará ese mismo día al mediodía.

My Chemical Romance debutó en 2002 y se les conoce por su estilo emo, teatral y emotivo que marcó a toda una generación.Fuente: Instagram: @mychemicalromance

¿Cuáles son los precios de las entradas y zonas para el concierto de My Chemical Romance en Lima?

El martes 24 de junio, Ticketmaster publicó los precios oficiales de las entradas. El escenario contará con cinco zonas, y los precios varían según el tipo de venta.

Estos son los precios:

Preventa BBVA (desde el 27 de junio a las 9 a.m.)

Campo A: S/384

Campo B: S/250

Occidente: S/320

Oriente: S/300

Norte: S/160

Precio regular (tras finalizar la preventa)

Campo A: S/490.60

Campo B: S/319.30

Occidente: S/408.60

Oriente: S/383.30

Norte: S/204.30

(*) Los precios incluyen comisión por servicio y están sujetos a stock.

Las entradas para ver a My Chemical Romance saldrán a la venta el jueves 27 de junio a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para tarjetas BBVA.Fuente: Move Concerts Perú

¿Cómo comprar entradas para el concierto de My Chemical Romance en Lima?

Ingresa a Ticketmaster: Visita la página web de Ticketmaster. Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña. Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Ticketmaster. Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Ticketmaster y busca el concierto de My Chemical Romance en Lima. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios. Selecciona tus asientos: Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra. Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

My Chemical Romance dará su primer concierto en Lima el 25 de enero de 2026 en el Estadio Nacional, recinto que recientemente recibió a System of a Down.Fuente: Instagram: @mychemicalromance

Fechas de My Chemical Romance en Sudamérica – 2026

22 de enero – Bogotá, Colombia – Vive Claro

25 de enero – Lima, Perú – Estadio Nacional

29 de enero – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario de La Florida

1 de febrero – Buenos Aires, Argentina – Estadio Huracán

5 de febrero – São Paulo, Brasil – Allianz Parque

La gira sudamericana de My Chemical Romance incluye fechas en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, marcando su esperado regreso a Latinoamérica tras 17 años.Fuente: Instagram: @mychemicalromance

¿Quiénes abrirán el concierto de My Chemical Romance en Lima?

The Hives serán los encargados de abrir el concierto de My Chemical Romance en Lima. La banda sueca, conocida por su actitud incendiaria en vivo, promete desatar el caos con temas como Hate to Say I Told You So, Main Offender y Tick Tick Boom. Esta será su cuarta presentación en Perú.

The Hives serán los invitados internacionales del esperado show de My Chemical Romance en Lima.Fuente: Move Concerts Perú

¿Quiénes son My Chemical Romance?

Formada en 2001, My Chemical Romance debutó con el álbum I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002), y se convirtieron en un fenómeno global con Three Cheers for Sweet Revenge (2004) y The Black Parade (2006).

Tras separarse en 2013, la banda anunció su regreso en 2019 con una gira en Estados Unidos que agotó entradas en minutos. Ahora, se embarcan en una gira por Sudamérica, con Lima como una de sus paradas más esperadas y junto a los suecos The Hives.

