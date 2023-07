NCT Dream por primera vez en Perú: Un sábado color perla neo champagne

Los rumores del concierto de NCT Dream en Perú con su gira "NCT Dream: The Dream Show 2 in Lima" fueron una sorpresa para todos los fanáticos del K-pop ya que hasta el momento nuestro país no había sido incluido en ninguna de las giras de NCT y una vez que se confirmó oficialmente el lugar, fecha y hora los días se volvieron una larga cuenta regresiva de casi dos meses para poder ver finalmente a nuestros ídolos.

Y cuando el día llegó, más de uno estuvimos listos para vivir en carne propia la experiencia de presenciar uno de sus conciertos.

Muchas “czennies” decidieron aventurarse ante el frío de la noche que caracteriza a los lugares cercanos a la playa para asegurar un lugar que les permita ver a sus ídolos. Fueron dos filtros de seguridad por los que pasaron en la madrugada y, felizmente, no se reportaron entradas falsas o duplicadas.

Cuando Lima amaneció, el fandom demostró su unidad y amabilidad hacia ellos mismo al compartir algunos snacks y agua con los rostros de los integrantes y slogans divertidos para animarse y alentarse a resistir hasta el inicio del concierto.

Snack repartido por el fandom de NCT Dream | Fuente: ig: nct_peru

Agua repartida por el fandon de NCT Dream | Fuente: ig nct_peru

A las dos de la tarde y unos cuantos minutos anunciaron la apertura del ingreso, entonces los fans comenzaron a alistarse para la carrera de sus vidas. En cuanto las rejas fueron abiertas, inició una maratón improvisada por jóvenes vestidos con prendas de una variante del verde neón que no se detuvieron hasta ingresar al domo y así se fue llenando poco a poco de seguidores del grupo de la tercera generación del k-pop.

Faltaba una hora para el inicio del concierto, pero uno podía sentir que este ya había comenzado pues se escuchaban cantos acompañando los videos musicales de 'Dream' que eran proyectados en las grandes pantallas al igual que grupos de NCTzens bailando las coreografías y divirtiéndose, a su vez dándole los últimos recortes a sus creativos carteles.

NCTzens con carteles creativos | Fotógrafo: Nadia Melissa Rios

Entre tantas personas en el recinto pudimos encontrarnos con Lenin Tamayo, el creador del Q´pop que nos comentó que el 'NCT Dream: The dream show' era el primer concierto al que asistía y que era la oportunidad perfecta para tener una clase de master sobre cómo hacer un show de calidad. Además, agradeció al grupo surcoreano por inspirarlo a crear música.





Cuando las luces se atenuaron, comenzó todo.

Junto con un vídeo promocional que se apreció en las tres pantallas, uno a uno, los siete integrantes salieron al escenario y por primera vez en Lima pudimos ver a Mark, Haechan, Jeno, Jaemin, Chenle, Jisung y Renjun que presentaron 'Glich Mode', 'Countdown' y 'Stronger' dándonos una probada de lo que serían esas largas casi tres horas.

Con un vestuario llamativo al igual que en los vídeos musicales y una actitud determinada a conquistarnos, captaron la atención de todos los presentes y tras un par de canciones más finalmente dijeron lo que tanto habíamos esperado “Hola Lima”; frase que a pesar de ser corta, provocó los gritos más fuertes de la noche.

“Es nuestra primera vez en Perú. Agradecemos enormemente la cálida bienvenida que nos han brindado. Hoy, hagamos un concierto donde nadie salga lastimado, por favor”, pide el lider del grupo con una cálida sonrisa y los ojos brillantes.

Todos se presentaron tratando de decir una que otra palabra en español y, si bien es cierto que la traductora los ayudaba en su mayoría, ellos no se rendían ante nuestro idioma.

Canciones como 'Chewing gum' 'Boom', 'Hello future', 'Hot sauce' y 'Beatbox' fueron interpretadas por 'Dream' demostrando sus grandes rangos vocales y la fuerza de su voz al rapear, así como la sincronización y la fuerza de sus movimientos.

En más de una ocasión los ídolos del k-pop pasearon por las pasarelas tanto laterales como las del centro teniendo interacciones breves con varios fanáticos durante canciones como 'Dive into you', 'Irreplaceable', 'Life is still going on' o 'Trigger the fever', canción que nos puso a saltar en el lugar teniendo cuidado con los demás fans tal y como lo había pedido Na Jaemin previamente.

Fue un mar color "perla neo champagne" (color emblemático de NCT) el que se apreció en todo momento, en especial cuando quedamos casi a oscuras siendo sólo los únicos protagonistas de la noche, la boyband que se presentaba y sus fieles fans.

Al final del concierto, todos los asistentes estuvimos seguros de algo; por supuesto que cada uno de nosotros caímos rendidos ante el talento, belleza y energía de los siete jóvenes surcoreanos, pero también logramos robarles el corazón a estos ídolos inalcanzables con la calidez y energía que caracteriza a nuestro país.

Las pasarelas se llenaron de peluches, chullos, banderas y camisetas peruanas los cuales (algunos) fueron recogidos por 'Dream', enseñándolos orgullosos y causando el furor de todos como Jeno sosteniendo un globo en forma de llama, Haechan simulando beber una cerveza pilsen o Jisung, el maknae del grupo, recibiendo una camiseta de la selección peruana y vistiéndola durante la última canción 'Candy'.





El concierto tuvo muchas anécdotas que jamás serán olvidadas como:





Na Jaemin posando para una fan por su cumpleaños | Fuente: Tik tok

Chenle jugando con una fan | Fuente: Tik tok

Varios de los integrantes haciendo contacto visual en distintas oportunidades con sus "fans #1" que trasnocharon para poder posicionarse en la barricada, entre otras.





Horas atrás Renjun subía una foto en el restaurante de la Huaca Pucllama (el cuál solo sirve platillos peruanos) alterando a las fans que tanto deseaban que los pequeños de NCT probaran nuestra comida.

Y en el break del evento Mark nos contaba que había probado la sazón blanquirroja sorprendiéndose ante los gritos que causó su tan esperada declaración.





Mark de NCT Dream en el concierto | Fuente: Tik tok: Tinari RJ

No solo fue un primer encuentro con nuestros ídolos, fue la cura necesaria de muchos para sanar la herida del Music Bank en Chile y quizá fue una de las razones por las cuales el llanto fue lo que predominó cuando las luces de los reflectores se apagaron y la música cesó.

Abrazos, palabras de consolación y un sentimiento en el corazón de añoranza ya que, ahora que sabíamos lo que se sentía el estar con ellos, ya los extrañabamos y sólo quedaba confiar en sus palabras y manifestar su pronto regreso.

Incluso hasta en el momento más inesperado, cuando todos marchamos hacia la salida del recinto repasando cada uno de los minutos del concierto, supieron sorprendernos ayudándonos desde las vans en las que se transportaban, animando nuestro pesado corazón que nuevamente esperará su regreso.





Palabras finales, agradecimientos y promesas

"Es la primera vez en mi vida que vengo a Perú, pero he creado recuerdos inolvidables. Tengo muchas expectativas para una próxima vez". -Chenle





"Gracias por apoyarnos así. Espero vernos una próxima vez. Volveré rápido". -Haechan





"Por el hecho de que ustedes nos alientan de esta manera, nos dieron fuerzas para poder cantar. Vamos a tratar de volver lo antes posible". -Jisung.





"A mí me hace muy feliz que mi primera visita a Perú no sea por viaje, sino para verlos a ustedes. Muchas gracias por recibirnos con esta cálida bienvenida. Nunca olvidaré a nadie que haya asistido y voy a volver lo antes posible. Ustedes son los mejores del mundo". -Jaemin





"Creo que pudimos darle fin a este concierto, gracias al calor y emoción de ustedes. La próxima vez que nos veamos, hay que vernos en un lugar más grande y con más personas". -Jeno





"Aquí al costado está el mar, justo fui al mar hoy. Fui y vi un lindo delfín, pero ustedes son más bonitos". -Renjun





"Ayer comí comida peruana, muchas gracias. Vamos a volver otra vez”. -Mark









Este fue el setlist del concierto “NCT Dream: The dream show 2 in Lima”

1. "Glitch mode"

2. "Countdown"

3. "Stronger"

4. "Dreaming"

5. "Déjà vu"

6. "My first and last"

7. "Bye my first"

8. "Love again"

9. "To my first"

10. "Sorry, heart"

11. "Puzzle piece"

12. "Chewing gum"

13. "ANL"

14. "Dive into you"

15. "Irreplaceable"

16, "Saturday drip"

17. "Better than gold"

18. "Diggity"

19. "Riddin'"

20. "Boom"

21. "Hello future"

22. "Trigger the fever"

23. "Hot sauce"

24. "Beatbox"

25. "My youth"

26. "Walk you home"

27. "Candy"