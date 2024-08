Paloma San Basilio volverá al Perú para su gira de despedida: "Iré a Machu Picchu con mi hija"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paloma San Basilio estará pronto en el Perú como parte de su última gira internacional ‘Gracias’. En diálogo con Conexión de RPP, la icónica cantante española anunció la fecha de su retorno a nuestro país para el próximo 5 de diciembre, día en que la artista interpretará sus emblemáticos temas como: Cariño mío, Luna de miel, Juntos, Porque me abandonaste, entre otros éxitos.

“Esta gira no es de despedida, por eso no se llama adiós, se llama ‘Gracias', porque yo creo que lo más importante es dar gracias a toda la gente que ha compartido 50 años conmigo en la música. Es una cifra importante, maravillosa. Sé que en alguna medida uno se queda ahí y que la gente va a oír tu música”, manifestó.

Paloma San Basilio, ganadora de un Grammy Latino y reconocida con la Medalla de Oro de Bellas Artes del gobierno español, celebra sus 50 años en la industria musical con un tour que iniciará en Puerto Rico y continuará en Estados Unidos.

“En octubre y noviembre habrá una gira de dos meses en América. Luego, en diciembre me iré con mi hija a Machu Picchu y Cusco, después del concierto en Perú. Después empieza un periodo de vacaciones en Los Ángeles en la casa de mi hija con mis nietos disfrutando de todo. Después empezaré la gira en España en febrero, marzo y abril. Luego una gira en otros países de América y después seguiré con la gira española”, explicó.

Paloma San Basilio: “Teno muchas ganas de volver al Perú

Paloma San Basilio también anunció que presentará su tercer libro que saldrá a la venta en abril del próximo año. Del mismo modo, contó que estará en una obra de teatro en octubre del 2025.

“Yo tengo un motorcito. Siempre se me ocurre algo, si no pinto, escribo, o quiero hacer teatro, o sino viajo, o sino me quedo mirando el paisaje. Soy una persona muy vital y curiosa. Tengo una gran curiosidad y mucha imaginación. Es una forma natural de ser”, sostuvo.

En ese sentido, invitó a todos sus fans y seguidores a estar atentos al aviso de su próximo concierto programado en diciembre en Lima, donde estará a acompañada de su hija

“Estaré acompañada de mi hija para que vea todo lo que hace su madre (…) Los espero a todos allí el 5 de diciembre, tengo muchas ganas de volver al Perú, a esa tierra maravillosa y única”, expresó la también actriz de 77 años.

Paloma San Basilio: “Lo que he tenido es un privilegio”

En otro momento, la reconocida cantante de baladas destacó su continuidad en la industria musical y su intención de “continuar otros caminos a partir de que termine esta gira”.

“No me cabe ningún sitio de lo que me queda. Lo que he tenido es un privilegio. Yo antes de cantar, no sabía lo que iba a hacer después, no sabía hasta donde iba a llegar. De pronto tengo 50 años de experiencia, de vivencias, de países que descubrí, de música que encontré, de amigos, y de crecimiento personal”, declaró.

Seguidamente, añadió: “Estoy mucho más llena, mucho más rica y al mismo tiempo más ligera desde cuando empecé. Nunca podré terminar de contar todo de lo que me queda de todo lo que recorrí como artista”.

El concierto de Paloma San Basilio se realizará el próximo 5 de diciembre en Lima. Las entradas pueden adquirirse desde este 14 de agosto en la página web de Joinnus.

