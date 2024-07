Juanes, Bacilos, Lasso y Mau y Ricky en el Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los mejores exponentes de la música latina celebrarán el aniversario 484 de Arequipa. Juanes, Bacilos, Lasso, y Mau y Ricky subirán al escenario del Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña 2024 para hacer vibrar al público de la Ciudad Blanca con su energía. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 17 de agosto en el Jardín de la Cerveza, gracias a Studio92.

¿Quiénes se presentarán en el Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña 2024?

Juanes regresará a Arequipa después de dos años. Presentará su nuevo sencillo Gala y Dalí, una colaboración con Nelly Furtado. Este tema ha captado gran atención en streaming a nivel mundial, y se podrá disfrutar en vivo junto a sus clásicos de siempre.



La cuota nacional estará a cargo de Gian Marco, quien acaba de lanzar su nuevo álbum Aún me sigo encontrando. El cantautor peruano, ganador de tres Premios Grammy, ofrecerá una selección de sus éxitos, como Se me olvidó, Hoy, Te mentiría, Si me tenías, No puedo amarte y muchos más.



La fiesta latina se completará con Bacilos. El dueto conformado por Jorge Villamizar y André Lopes interpretará varios de sus íconos musicales como Mi primer millón, Caraluna, Tabaco y Chanel. A lo largo de su carrera, el grupo ha ganado varios premios, incluyendo un Latin Grammy en 2003.



Una de las novedades más emocionantes es la participación del venezolano Lasso. El intérprete de Ojos marrones se suma a este increíble cartel, continuando con su éxito tras obtener su primer Latin Grammy y dos nominaciones en la décima edición de los Premios Heat 2024.



Mau y Ricky, quienes siguen cosechando éxitos, estrenaron recientemente Bilingües junto a Lasso, que ya ha acumulado miles de reproducciones. Los hermanos, con su estilo único, prometen una actuación dinámica y llena de energía en el Jardín de la Cerveza 2024.

¿Cuánto cuestan las entradas del Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña 2024?

El Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña 2024 se llevará a cabo el sábado 17 de agosto, gracias a Studio92. Las entradas están en etapa de preventa con precios desde S/64, disponibles a través de Teleticket. Una vez agotado el stock de preventa, comenzará la venta regular con precios desde S/80.

Preventa Scotiabank 20% Dscto.

Platinum: S/256

Familiar: S/160

General: S/64

Preventa Scotiabank 10% Dscto.

Platinum: S/288

Familiar: S/192

General: S/72

Venta regular

Platinum: S/320

Familiar: S/220

General: S/80

Box: S/4200

