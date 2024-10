Paul McCartney en Lima: una noche épica en el Estadio Nacional que revivió la magia de The Beatles [CRÓNICA]

Este domingo, ante un Estadio Nacional repleto, Paul McCartney demostró por qué es considerado una leyenda del rock. Durante más de dos horas, ofreció un concierto inolvidable a un público que no quería dejar de escucharlo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paul McCartney interpreta 'A Hard Day's Night' en Lima. | Fuente: Masterlive Perú

Diez años pasaron para que los fans peruanos pudieran ver de nuevo a Paul McCartney en Lima, y la espera valió cada minuto. A sus 82 años, el icónico ex Beatle subió al escenario del Estadio Nacional el último domingo con su gira Got Back y, con más de seis décadas de música a sus espaldas, dejó claro por qué sigue siendo una leyenda viva del rock.

► Paul McCartney en Lima: así se vivió su concierto en un Estadio Nacional abarrotado [FOTOS]

La expectativa era palpable desde las primeras horas de la noche. Al filo de las 9:10 p.m., las luces se apagaron, y en las pantallas laterales apareció la imagen de un enorme bajo Höfner 500/1, un guiño al instrumento que McCartney inmortalizó durante su etapa con The Beatles. El estadio vibraba; los acordes iniciales advertían que el concierto estaba por comenzar.

Cinco minutos después, Paul hizo su entrada. Apenas levantó la mano izquierda en un gesto amigable, los más 40 mil asistentes estallaron en una ovación ensordecedora. Con A Hard Day's Night, comenzó un recorrido sonoro emocionante que combinó sus éxitos con The Beatles, temas de Wings y piezas como solista. Continuó con Junior's Farm, Letting Go, Drive My Car y más.

Vestido en jeans negros, camisa blanca con rayas grises, un chaleco azul marino y un saco encima, McCartney comenzó su magia. A pesar de su estatus de leyenda, mostró una humildad refrescante al agradecer al público en cada pausa. “Hola, Perú. Buenas noches, causas. ¡Vamos a tener una fiesta!”, dijo en español y confesó lo feliz que estaba de regresar a Lima.

Con una mezcla de clásicos de The Beatles, temas de Wings y sus éxitos como solista, McCartney inició el concierto con una enérgica interpretación de 'A Hard Day's Night'.Fuente: AFP

Un despliegue musical sin igual

Como todo maestro del escenario, McCartney ajustó su setlist respecto al concierto anterior en Argentina, y sorprendió con su versatilidad al tocar guitarra, bajo, piano, mandolina y hasta ukelele. Su talento brilló en My Valentine, dedicada a su esposa Nancy, y rindió homenaje a Jimi Hendrix, con un guiño a su clásico Foxy Lady al interpretar Let Me Roll It.

Tampoco faltaron los homenajes a los desaparecidos John Lennon y George harrison, sus compañeros de The Beatles. Presentó Here Today como una carta que escribió para su “pataza” John, y dedicó Something a su “gran hermano" George: “Gracias por esta hermosa canción”. Además, presentó por primera vez en Lima Now And Then, la última canción lanzada por el grupo en 2023, gracias a la inteligencia artificial.

Paul McCartney intrerpreta 'Hey Jude' en Lima. | Fuente: Masterlive Perú

Recordando los inicios y un estadio en éxtasis

Pasada la primera hora de concierto, Paul invitó al público a “viajar en el tiempo” y revivir la era de sus inicios con The Beatles. Recordó que In Spite of All the Danger fue la primera canción que grabaron como banda, y que Love Me Do, de su primer álbum Please Please Me, fue su debut en Abbey Road. Pero fue el clásico Ob-La-Di, Ob-La-Da el que sacudió a todos, un tema que no solo es icónico de The Beatles sino que sonó entre generaciones gracias a la serie La vida continúa.

Entre aplausos, el ex Beatle no dudó en gritar “¡Arriba, Perú, carajo!”, animando al público tras interpretar Jet. La emotiva Let It Be continuó, con miles de celulares iluminando el estadio, mientras que Live and Let Die se convirtió en un espectáculo de pirotecnia que dejó al público boquiabierto antes de cerrar el segmento con otro clásico inmortal: Hey Jude.

Paul McCartney interpreta 'Let It Be' en Lima. | Fuente: Masterlive Perú

La recta final y una sorpresa en el escenario

Luego de una breve pausa, McCartney volvió al escenario portando la bandera peruana, mientras sus músicos sostenían las de Inglaterra y la LGBTIQ+. El público estalló nuevamente cuando comenzó a sonar I’ve Got a Feeling, que, gracias a la tecnología, pudo interpretar junto a la voz de Lennon. Birthday, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Helter Skelter pusieron el ambiente a tope.

Y cuando parecía que lo habíamos visto todo, Paul nos regaló un momento inesperado: invitó a una pareja del público al escenario para una propuesta de matrimonio. Al notar el cartel “Marry us, please” [Cásanos, por favor], los abrazó y, con una sonrisa, bendijo el momento: “Espero que sean muy felices”.

“Ya nos tenemos que ir… Ya me quito. ¡Chaufa!”, se despidió Paul con humor peruano antes de entrar en la última parte de su show. Golden Slumbers, Carry That Weight y The End cerraron la noche. Eran ya las 11:45 p.m. cuando McCartney agradeció una última vez: “Muchas gracias. Fue hermoso. Los amo. Hasta la próxima”.

Así culminó la tercera visita de Paul McCartney al Perú: una noche mágica, nostálgica y vibrante, en la que el público acompañó cada acorde y cada coro. Sin duda, uno de los conciertos más memorables del año y una velada que quedará marcada en el corazón de quienes pudieron presenciar a esta leyenda en el Nacional.

El concierto culminó con una emotiva interpretación de 'The End', dejando a los asistentes con el corazón lleno y recuerdos imborrables de una velada mágica.Fuente: AFP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis