Lenny Kravitz y su poderoso mensaje para el público peruano antes de su concierto en Lima

¡Hola Perú! Lenny Kravitz regresa a Lima. El cantante, guitarrista y compositor estadounidense ha dirigido unas palabras al público peruano antes de su esperado regreso, tras cinco años desde su último concierto en el país. Su presentación promete ser electrizante y está programada para el 8 de diciembre, gracias a Radio Oxígeno.



Kravitz acaba de concluir su gira en Europa y se prepara para cinco fechas en Las Vegas en octubre: "A medida que un capítulo termina, otro comienza", escribió en sus redes sociales. Tras su paso por Estados Unidos, continuará su gira por Latinoamérica en noviembre, con nueve conciertos programados, incluyendo una parada en Perú.

En mayo, Kravitz lanzó su duodécimo álbum de estudio, 'Blue Electric Light'.Fuente: Instagram: @lennykravitz, @rossss_mia

¿Qué dijo Lenny Kravitz a sus fans en Perú?

Lenny Kravitz está viviendo un gran momento. Actualmente, continúa su gira mundial y ha recibido una nominación a los MTV VMAs a Mejor Video Rock por Human. La organización de los premios también ha confirmado que actuará en vivo durante la ceremonia del 11 de septiembre.



A tres meses de su esperado regreso a Lima, el intérprete de éxitos como American Woman y Fly Away envió un breve pero entusiasta mensaje a sus fans peruanos: “Hola Perú. ¡La gira The Blue Electric Light llega a Lima el 8 de diciembre de 2024! ¡Prepárense para dejar que el amor gobierne!”.

¿Cuál es el setlist del concierto de Lenny Kravitz en Lima?

Según la producción del concierto, Lenny Kravitz ofrecerá una interpretación de lo mejor de su repertorio, incluyendo clásicos como Are You Gonna Go My Way, I Belong to You, It Ain't Over 'Til It's Over, Again, Always on the Run, American Woman, Fly Away y Let Love Rule, entre otros éxitos.



El 8 de diciembre, en el Arena 1 de San Miguel, Kravitz no solo recorrerá sus grandes éxitos, sino que también presentará su nuevo álbum, Blue Electric Light. Entre los temas destacados del disco se encuentran TK421, Paralyzed y Human, que también forman parte del setlist de su más reciente gira.

Lenny Kravitz volverá al Perú como parte de su gira mundial 'Blue Electric Light'.Fuente: Instagram: @lennykravitz, @rossss_mia

¿Dónde comprar entradas para Lenny Kravitz en Lima?

Actualmente, Lenny Kravitz se prepara para llevar su gira Blue Electric Light Tour 2024 a Las Vegas, donde ofrecerá cinco conciertos en octubre. En noviembre, continuará su recorrido por Latinoamérica con nueve presentaciones, comenzando en São Paulo y culminando en Ciudad de México un mes después.



El icónico músico del rock, ganador de cuatro premios Grammy, llegará a Lima en diciembre para ofrecer un esperado concierto el domingo 8 en el Arena 1 de San Miguel. Las entradas están disponibles en Ticketmaster. Los precios de los boletos van desde los 199 soles hasta los 489 soles.

¿Quién es Lenny Kravitz?

Cantante, compositor, multinstrumentista y productor, Lenny Kravitz ha mantenido una carrera musical de más de tres décadas. Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y cuatro premios Grammy en su haber, su amplio catálogo de éxitos lo ha mantenido en el centro de la escena musical desde su debut en 1989.



La gira marca un año crucial para Kravitz, al que Billboard ha calificado como su "renacimiento personal". En mayo, lanzó su duodécimo álbum de estudio, Blue Electric Light, que ha sido un éxito en ventas y ha liderado las principales listas musicales. Además, en junio, actuó en el espectáculo de apertura de la final de la Champions League.



Lenny Kravitz es conocido por canciones como 'Fly Away', 'Are You Gonna Go My Way' y 'American Woman'.Fuente: Instagram: @lennykravitz, @rossss_mia

