Marc Martel ofrecerá un concierto en Lima el próximo 12 de mayo. | Fuente: Difusión

El cantante Marc Martel, que el próximo 12 de mayo dará un concierto en Lima, era un adolescente cuando fue al cine junto a su hermano y un amigo para ver "Wayne's World", la cinta cómica de Mike Myers. En una escena, los personajes del filme atraviesan la ciudad en auto mientras cantan, haciendo muecas, "Bohemian Rhapsody", uno de los temas más conocidos de Queen. Los espectadores de la sala reían mientras Martel, maravillado, se preguntaba: "¿Qué es eso?".

"Esa música es increíble, no se parecía a nada que había oído antes. Es pop, ópera, hard rock, clásica...", sostuvo en videollamada con RPP Noticias el artista canadiense al recordar su primer encuentro con Queen. Su conexión con la banda fue casi inmediata al darse cuenta también de que no sabía si quien cantaba era hombre o mujer. "Para mí eso fue muy interesante, porque tenía una voz muy aguda cuando se supone que la mayoría de hombres deben tener una voz grave".

Pasaron todavía algunos años para que Marc Martel lograra reconocer el parentesco entre su voz y la de Freddie Mercury. Ocurrió cuando ya tenía 20 años y el bajista de Downhere, la banda de rock cristiano en la que cantaba, le hizo notar la similitud vocal con el líder de Queen y le recomendó que practicara algunos de sus temas. "Puedes aprender mucho de Mercury", le dijo. Y fue entonces que redescubrió una música que le empujó a "ser un cantante mucho mejor".

Marc Martel es conocido como "el doble vocal del líder de Queen". | Fuente: Difusión

Marc Martel y Freddie Mercury: Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Nacido en Montreal, Canadá, Marc Martel es conocido en su ciudad como "el heredero de Freddie Mercury". Y no solo porque ambos puedan llegar a esas notas altísimas que ponen a prueba a cualquiera que se anime a entonar "Somebody To Love", sino también por su calidad de 'showman' sobre el escenario, zona en la que el canadiense parece adquirir otra personalidad.

"He notado que [Freddie y yo] tenemos en común que él era como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tenía dos personalidades: una dentro y otra fuera del escenario, que era más reservada y tranquila. Yo me asocio con eso mucho. Todos saben que [al igual que Freddie] me prendo cuando subo al escenario, pero fuera de allí, soy tranquilo", comentó.

Sobre el escenario, además, Martel no pretende ser Freddie Mercury ni su banda The Ultimate Queen Celebration busca imitar a la original. "En el show, no uso una chaqueta amarilla ni uso bigote falso. Mi guitarrista no utiliza una peluca. Eso nos da una oportunidad única de contar nuestra historia a la audiencia, cómo entramos en la música de Queen como músicos", indicó.

Tributo es la palabra clave para separar a imitadores del cantante que tuvo la oportunidad de irse de gira con el baterista Roger Taylor, miembro original de la banda, en The Queen Extravaganza, agrupación a la que se unió tras un concurso web y que hizo su primera presentación en "American Idol", hace ya diez años, en un show en el que también tocó el guitarrista Brian May.

"Con Roger y Brian, frente a una audiencia televisiva de 20 millones de personas, me sentía muy nervioso, pero salió muy bien. Así pude trabajar muy cercanamente con Roger Taylor durante los próximos seis años, y también cantar con él en un festival de Inglaterra, en el que interpretamos el tema 'Under Pressure'", relató.

La voz de "Bohemian Rhapsody"

En 2012, al inicio de su trabajo con The Queen Extravaganza, el manager de Roger Taylor le comentó a Marc Martel que algún día harían una película sobre Freddie Mercury. "Nos gustaría que estés involucrado", le dijo. Cuatro años después, el canadiense de 45 años recibió la primera llamada para cantar en "Bohemian Rhapsody", la 'biopic' del líder de Queen que se estrenó en 2018.

Al enterarse de que el actor protagónico sería Rami Malek, Martel se emocionó. "Soy un gran fan, me encanta 'Mr. Robot', es un gran gran actor y se ve como Freddie Mercury de manera natural", señaló. Semanas después, se conocieron en el famoso estudio Abbey Road, en Londres, adonde el cantante viajó para poner las partes vocales a las canciones que Malek no podía entonar.

"Después de un día largo de trabajo, salimos a tomarnos un trago y hablamos sobre cuán maravillosa era la experiencia de estar en esa película que la gente venía esperando desde hace años", acotó. Rami Malek ganó un Oscar por su actuación, mientras que Martel se llevó la oportunidad de que, así como él lo hiciera en "Wayne's World", alguien descubra a Mercury y su música en una sala de cine.

"Nunca lo vi venir", admitió al evaluar su trayectoria. "No sé si alguien sueñe con viajar por el mundo cantando las canciones de otro", añadió. Agradecido con su esposa por darle la confianza de poner en marcha esta carrera, Marc Martel ya tiene todo preparado para su concierto en Lima el 12 de mayo en el Arena Perú del Jockey Plaza. Los fans peruanos de Queen están listos para escucharlo.