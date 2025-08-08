Bon Jovi suma más de tres años sin salir de gira: ¿por qué la banda sigue de para?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La reconocida banda de rock Bon Jovi suma más de tres años sin salir de gira, pese a que en 2024 editó su más reciente álbum, Forever. Se esperaba que tras el lanzamiento del nuevo material, la agrupación anuncie un nuevo tour mundial; pero esto no ocurrió.

En abril de 2022, Bon Jovi realizó una minigira de 15 conciertos solo por ciudades de Estados Unidos, un tibio regreso a los escenarios, que sirvió para promocionar el disco 2020, que fue lanzado en plena pandemia de la COVID-19.

No obstante, para la última gira mundial de Bon Jovi, debemos remontarnos al This House Is Not for Sale Tour, que se realizó entre 2017 y 2019 y cuya última escala fue curiosamente en Perú.

Aquel 2 de octubre de 2019, en el Estadio Nacional de Lima, fue la última vez que Bon Jovi ofreció un concierto como parte de una gira mundial.

¿Por qué Bon Jovi no ha retomado sus tours mundiales?, ¿lo volverá a hacer?, ¿qué se sabe sobre la actualidad de la popular banda de New Jersey?



La salud de Jon Bon Jovi, la razón detrás del parón

Este alejamiento de los escenarios tiene una razón de peso: el estado de salud del vocalista y líder de la agrupación, Jon Bon Jovi.

El cantante afronta desde hace años problemas con sus cuerdas vocales, dolencias que lo llevaron a someterse a una delicada intervención quirúrgica en 2022; algo que fue abordado en detalle en el documental Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, editado el año pasado para conmemorar el 40 aniversario de la banda.

Si bien la operación fue exitosa, la recuperación no es inmediata. En una entrevista para The Guardian, Jon reconoció que actualmente está en condiciones de completar un concierto individual, pero asumir los rigores de una gira mundial es, paradójicamente, otro cantar.

“Ojalá hubiera un interruptor (para poder recuperar mi voz inmediatamente). Soy más que capaz de volver a cantar. Pero hay un reto ahora: ¿puedo cantar dos horas y media por noche, cuatro noches a la semana? La respuesta es no”, reconoció al diario británico.

Pero no todo está perdido. En junio pasado, Bon Jovi volvió a los escenarios para un único concierto en Nashville, para una audiencia limitada. Para este recital, no se permitió a los asistentes llevar celulares o cámaras, por lo que no hay registros de la performance de la banda.

No obstante, reportes de la prensa indicaron que la banda tocó 17 canciones, repasando lo mejor de su extensa discografía e incluyendo algunos temas de sus dos últimos álbumes.

Este fue el primer concierto completo de Bon Jovi desde abril de 2022, lo que da esperanzas a los fanáticos de un próximo regreso a los tours mundiales. ¿Y falta mucho para que eso se concrete? Eso solo lo sabe Jon.

