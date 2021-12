El concierto navideño de Sinfonía por el Perú será el 18 de diciembre. | Fuente: Difusión

Sinfonía por el Perú, organización presidida por el tenor peruano Juan Diego Flórez, anunció su concierto de Navidad "¡Presente!", que se realizará el próximo sábado 18 de diciembre a las 7 p.m. en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima.

Se trata de la primera actividad presencial con público que realiza Sinfonía por el Perú desde que se declaró al país en estado de emergencia en marzo del año pasado. Un retorno que despierta mucha ilusión en los niños, las niñas y los adolescentes tras el tiempo de cuarentena por la pandemia.

Según dijo en un comunicado de prensa Gabriela Perona, directora ejecutiva de la organización, les "llena de ilusión este concierto", pues se busca "transmitir un mensaje muy importante relacionado con su derecho al uso del espacio público, al juego y la recreación y el retorno a clases".

Asimismo, explicó que el desarrollo de "¡Presente!" se realiza en alianza con el Fondo de las Nacionaes Unidos para la Infancia (Unicef) y la Municipalidad de Lima.

Este nuevo espectáculo musical de Sinfonía por el Perú cuenta la historia de dos niños músicos de la organización, quienes en Navidad solo desean volver a su escuela a estudiar y a su núcleo a aprender música. Como no es posible, emprenden un viaje mágico para reencontrarse con sus amigos y maestros después de dos años de clases virtuales.

Sinfonía por el Perú ofrece su primera actividad presencial con público. | Fuente: Difusión

¿Cómo asistir a este concierto navideño?

La representante de Sinfonía por el Perú señaló que el ingreso será gratuito con aforo reducido. Por ello, cada persona que desee asistir al concierto deberá inscribirse en entradaslima.pe a partir del mediodía del 10 de diciembre hasta el 14 del mismo mes, o hasta llegar a 6 mil inscritos.

Además, si desea asistir con su familia, un integrante puede inscribir entre 1 a 5 personas.

"El participante debe señalar nombres completos y DNI de sus acompañantes, ya que al ingreso se le pedirá que muestre el mail que le llegó con el QR de acceso; además de su DNI y el de las personas que inscribió. La publicación de los resultados del sorteo se realizará el jueves 16 de diciembre al mediodía en la misma web donde se inscribieron” resaltó la representante de Sinfonía por el Perú.

"¡Presente!" también será transmitido por el canal de Facebook de Sinfonía por el Perú, UNICEF, la Municipalidad de Lima, Teatro Municipal de Lima y la web de Cultura 24 del Ministerio de Cultura, así como en su fanpage.

