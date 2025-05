"Regresé a la vida gracias a la música": Susana Baca vuelve a los escenarios a puertas de cumplir 81 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En mayo de 2024, luego de permanecer varios meses internada en el Hospital Rebagliati, Susana Baca fue dada de alta tras superar serios problemas de salud. Hoy, un año después y a punto de cumplir 81 años, la ganadora del Grammy celebra la vida como mejor sabe: con música, poesía y una entrega total sobre el escenario.

Del 7 al 24 de mayo de 2025, todos los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m., el Teatro de la Alianza Francesa de Lima presentará Estar viva, "Un canto de resistencia, memoria y celebración", como señaló la artista nacional en RPP.

"Incluiré canciones que hice antes, está la poesía, las canciones de amor y hay algunos temas de humor del cantor y compositor cubano conocido como Bola de Nieve", adelantó la exministra de Cultura en el programa Encendidos.

Susana Baca: "Yo regresé a la vida"

Susana Baca permaneció por varios meses en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) del Hospital Eduardo Rebagliati debido a los "achaques del tiempo y enfermedades nuevas e insospechadas", según comunicó su pareja, Ricardo Pereira.

"Yo estuve muy enferma, casi no hubiera estado aquí si no fuera por la oración, el amor de la gente, la ciencia, el amor mi familia y de mi compañero Ricardo, que estuvo cuidándome en todo ese tiempo", declaró.

Así, Estar viva representa para la cantante un concierto especial en su carrera. De hecho, el sábado 24, día de su cumpleaños, ofrecerá una presentación especial como muestra de gratitud.

"Yo regresé a la vida gracias a los médicos y regresé con la música... Ricardo me puso a mí cantando en una grabación y yo recién abrí los ojos, después de estar completamente ida, casi sin signos de vida", reveló.

El espectáculo da continuidad al ya presentado en noviembre pasado, también en la Alianza Francesa, aunque esta vez incorporará nuevas canciones, una propuesta escénica renovada y un elenco de músicos más amplio, además de coros y danza.

"Estar viva es un concierto en el que voy a dar todo lo que tengo musicalmente. No quiero que se lo pierdan, tienen que estar ahí", concluyó.

Producción de Estar viva

Susana Baca: canto y poesía

Danza y canto: Chaska Paucar y Wendy Cotito

Músicos en escena y sorpresa: Renzo Vignati, Miguel Díaz, Daniel Mujica, Francisco Haya, Marino Martinez, Alex Quijandría, Zaide Chara y Milagros Zúñiga

Producción y dirección general: Ricardo Pereira

Diseño de luces y dirección técnica: Jorch Calle

Ingeniero de sonido: Robert Chávez

Recomendada para mayor de 8 años

Duración aproximada: 1h30 minutos

Información adicional:

- No se permite el ingreso de niños menores de 5 años.

- El Teatro no cuenta con playa de estacionamiento.

- Luego de iniciado el espectáculo, no podrá ingresar a la sala. Si llega tarde o no asiste a la obra, no podrá reprogramar su visita ni solicitar la devolución del costo de la entrada.

- No se puede ingerir bebidas y /o alimentos durante el espectáculo.

Entradas para Estar viva, de Susana Baca

Las entradas para el espectáculo de Susana Baca están a la venta en la plataforma de Joinnus.

General

S/ 160.00

S/ 160.00 Estudiantes

S/ 120.00

S/ 120.00 Jubilados

S/ 120.00

S/ 120.00 Estudiantes AF y UPC

S/ 120.00