Fans de System of a Down gastaron S/ 700 mil en bebidas y alimentos mientras pogueaban Chop Suey!

La venta de bebidas lideró la recaudación con 524 mil 643 soles, seguida por la comercialización de merchandising con 118 mil 790 soles y alimentos con 64 mil 183 soles.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El concierto de System of a Down no solo hizo vibrar al Estadio Nacional, también dejó una importante recaudación. Más de 707 mil soles se movieron en ventas de alimentos, bebidas y merchandising durante el show que la banda armenio-estadounidense brindó el último fin de semana en Lima.

Según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ese fue el monto registrado tras los controles realizados a los 45 puntos de venta que operaron dentro del estadio: 27 stands de bebidas, 11 de alimentos y 7 de artículos oficiales de la banda.

La venta de bebidas lideró la recaudación con 524 mil 643 soles, seguida por la comercialización de merchandising con 118 mil 790 soles y alimentos con 64 mil 183 soles.

Estas acciones se realizaron como parte de los operativos VICOT, que permiten a la SUNAT verificar que los comercios estén debidamente inscritos en el RUC, emitan comprobantes de pago y declaren sus ingresos de manera correcta.

Además, se efectuó un control de boletaje para proyectar los ingresos totales generados en el evento.