Green Day incluye al Perú en misteriosa publicación y anuncia "grandes noticias" para Sudamérica

Green Day apunta a Sudamérica. La icónica banda de punk rock estadounidense usó sus redes sociales para anunciar lo que sería su retorno al continente sorprendiendo a millones de fans.

Por medio de un video, difundido este viernes en X (Ex Twitter) e Instagram, el grupo conformado por Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería y coros) reveló que dará un anuncio este lunes 19 de mayo.

En el registro audiovisual de trece segundos se ve a un pequeño hombre con estilo y peinado punk caminando en un parque mientras aparecen las banderas de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. El personaje desaparece causando una mayor expectativa entre los fanáticos.

"Sudamérica, es tu momento de brillar. ¡Grandes (y queremos decir enormes) noticias llegará el lunes por la mañana!", se lee en el anuncio compartido por Green Day a sus millones de seguidores.

Cabe mencionar que esta sería la tercera presentación de Green Day en el Perú. La banda dio un primer concierto el 26 de octubre de 2010 con un espectáculo inolvidable en el estadio San Marcos. Posteriormente, regresó a Lima para otro show el 15 de noviembre de 2017 en el mismo escenario.



Green Day es una de las bandas de punk rock más exitosas de los últimos años. | Fuente: @greenday

Green Day recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Green Day, una de las bandas más emblemáticas del punk rock estadounidense, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el último 2 de mayo.

Sus tres integrantes, Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt, estuvieron en el evento acompañados de Ryan Reynolds, amigo del grupo, y Rob Carvallo, productor de sus exitosos álbumes: Dookie, Insomniac, Nimrod, American Idiot, entre otros.

¡Esto es como la Super Bowl de mi mamá! Y es como estar en tu propio funeral", bromeó Billie Joe Armstrong, quien también agradeció a su pareja y a sus seguidores, quienes se congregaron en el emblemático bulevar de Hollywood, en Los Ángeles.

Seguidamente, Armstrong, Cool y Dirnt subieron al escenario a recibir el reconocimiento que honra sus casi cuatro décadas de una trayectoria marcada por temas como: Basket Case, Holiday, When I Come Around, Jesús of Suburbia, Boulevard of Broken Dreams, Waiting, entre otros éxitos.

Green Day recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en mayo de este 2025.Fuente: @greenday

Green Day, la exitosa banda de punk rock

Green Day se gestó en 1986 con el vocalista Billie Joe Armstrong, el guitarrista Mike Dirn y el baterista John Kiffmeyer, más conocido como Al Sobrante. En 1989, decidieron cambiarse el nombre a Green Day y anunciaron la salida de Kiffmeyer para que Tré Cool entre en su lugar.

En 1994, la banda firmó con Reprise Records. Con este sello, lanzaron el aclamado disco Dookie que significó un gran éxito internacional consiguiendo vender más de treinta millones de copias en todo el mundo.

Green Day, junto a otras bandas como The Offspring y Rancid, fueron los que produjeron el renacimiento y popularización del punk rock en los Estados Unidos, como parte de la cultura en dicho país.

Con el pasar de los años, lograron grabar otros exitosos álbumes entre los que se encuentran American Idiot (2004) y 21st Century Breakdown (2009) que le permitieron conseguir dos premios Grammy al Mejor álbum rock.

En febrero de 2020, Green Day sacó su álbum titulado Father of All Motherfuckers con 10 temas producido por Butch Walker, editado por la discográfica Reprise. El 19 de enero de 2024, la banda lanzó su último disco Saviors.

