Reventa de entradas para concierto de Taylor Swift en Italia alcanza los 14 mil dólares

Novelas históricas peruanas - 2da. parte

‘Novelas históricas peruanas - 2da parte’. En esta oportunidad, Patricia del Río se remonta a los siglos XIX y XX, y nos recuerda aquellas novelas inspiradas en caudillos, las luchas por el poder, la corrupción, las guerras internas y externas que simbolizan la historia de nuestro país durante las guerras de la Independencia y el nacimiento del Perú republicano. Libros como ‘El barco de San Martín’ (Juan Manuel Robles); ‘El marqués del exilio’ (Francisco Tealdo); ‘El molle y el sauce’ (Zoila Vega Salvatierra), ‘Historia de dos Bernardos’ (Alejandro Neyra); ‘1814, el año de la Independencia’ (Claudia Salazar Jiménez); ‘El aroma de la disidencia’ (Sandro Bossio); ‘El año de Accarhuay’ (Ulises Gutiérrez Llantoy); ‘Potosí’ (David Lozano); ‘La mariscala (Abraham Valdelomar); ‘Una historia breve, extraña y brutal’ (Dante Trujillo); ‘Cómo matar a un presidente: los asesinatos de Bernardo Monteagudo, Manuel Pardo y Luis M. Sánchez Cerro (Rolando Rojas), ‘1879’, ‘El viaje de Prado’, ‘Vienen los chilenos’ y ‘La batalla de Lima (Guillermo Thorndike), nos dan una idea del contexto de la época que vivieron los abuelos de nuestros abuelos. En la entrevista de la semana, la periodista y escritora Fietta Jarque nos ofrece ‘Madame Gauguin’, la vida de Aline Gauguin, madre del famoso pintor e hija de la feminista Flora Tristán. En esta novela biográfica recrea la dramática existencia de Aline, y cómo en el camino de su realización da pie al nacimiento y vocación de artista de Paul Gauguin. El crítico literario y gerente de la librería Escena libre, Julio Zavala, recomienda lecturas imprescindibles: "Tunki y los niños guardabosques", de Janice Ferrand (literatura infantil); "Infancias", de Bryan Paredes (relatos); y "Sita", de Kate Millet (narrativa). Las canciones que refuerzan el tema son: ’14 Variations on the Peruvian National Anthem’, Ward de Vleeschhower, Gabriel Iwasaki; ‘Melgar’, Pepe Torres; ‘Que nadie sepa mi sufrir’, Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti; ‘La foule’, Edith Piaf; ‘Que nadie sepa mi sufrir’, Julio Iglesias; ‘Mozamala’, Simpay – cuarteto de guitarras; ‘Zaña’, Pelucas Reggae Band; ‘Trío de maderas’, Manos morenas; ‘No me cumbé’, Afroloop; ‘Toro mata’, Ruby Palomino. Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 24 – Cuarta temporada 2023.