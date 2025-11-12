The Killers en Lima: preventa, precios y cómo comprar entradas para su concierto en Costa 21

La banda estadounidense volverá a tocar en Lima el 23 de marzo de 2026 en Costa 21. Conoce todos los detalles: precios, zonas y cómo adquirir tus entradas en Teleticket.

Luego de ocho años de su última visita, The Killers regresarán a Perú con un concierto programado para el domingo 23 de marzo de 2026 en Costa 21 (San Miguel). El show promete ser una de las noches más electrizantes del año y cuenta con el auspicio de Studio 92.

La banda de Brandon Flowers presentará sus grandes éxitos junto a nuevos temas como parte de su próxima gira mundial. Su última visita al país fue en 2018, cuando ofrecieron un inolvidable concierto en el Jockey Club del Perú, junto a Royal Blood y Los Outsaiders.

¿Cuándo y dónde será el concierto de The Killers en Lima?

The Killers volverá a tocar en Perú el domingo 23 de marzo de 2026, presentándose en Costa 21, el espacio al aire libre ubicado en el distrito de San Miguel.

Fechas confirmadas de la gira de The Killers

31 de enero, 2026 – Scottsdale, AZ – 16th Hole at the WM Phoenix Open

7 de febrero, 2026 – San Francisco, CA – Palace of Fine Arts

21 de marzo, 2026 – Bogotá, Colombia – Estéreo Picnic

23 de marzo, 2026 – Lima, Perú – Costa 21

29 de marzo, 2026 – Monterrey, México – Pal Norte Festival

¿Cuáles son los precios de entradas para ver a The Killers en Lima?

Preventa Interbank (15% de descuento)

Campo A: S/ 290

S/ 290 Campo B: S/ 210

S/ 210 Tribuna derecha numerado: S/ 260

S/ 260 Tribuna izquierda numerado: S/ 260

S/ 260 Tribuna general: S/ 160

Precio Regular (Precio completo)

Campo A: S/ 341

S/ 341 Campo B: S/ 247

S/ 247 Tribuna derecha numerado: S/ 306

S/ 306 Tribuna izquierda numerado: S/ 306

S/ 306 Tribuna general: S/ 188

(*) Los precios incluyen la comisión de la ticketera.

¿Cuándo inicia la preventa y venta general?

La preventa exclusiva de entradas se realizará los días 13 y 14 de noviembre a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank. La venta general comenzará el 15 de noviembre.

¿Cómo comprar entradas para ver The Killers en Lima?

Ingresa a Teleticket: Visita www.teleticket.com.pe. Crea tu cuenta: Regístrate con tu correo, datos personales y contraseña. Confirma tu registro: Revisa tu correo y valida tu cuenta. Busca el evento: Inicia sesión y busca el concierto de The Killers en Lima. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Selecciona tus asientos: Elige zona, cantidad y procede al pago. Finaliza la compra: Recibe tu confirmación y descarga tus tickets.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis