The Killers regresan a Perú: los poetas del rock alternativo anuncian concierto tras ocho años de espera

La banda liderada por Brandon Flowers volverá al Perú para ofrecer un concierto el 23 de marzo de 2026 en Costa 21. Prometen una noche llena de energía, nostalgia y todos sus grandes éxitos.

La espera terminó. The Killers ofrecerá un gran concierto en marzo de 2026 en Costa 21, San Miguel, en lo que promete ser una de las noches más electrizantes del año. La banda presentará todos sus éxitos y nuevos temas en un show auspiciado por Studio 92.

El regreso de la banda estadounidense a los escenarios peruanos es uno de los eventos más esperados por los seguidores del rock alternativo. Han pasado ocho años desde su última visita al país, en 2018, cuando ofrecieron un inolvidable concierto en el Estadio Nacional junto a Royal Blood y Los Outsaiders.

Como parte de su nueva gira internacional, el tour incluye paradas en varios países de Latinoamérica y una presentación previa al Super Bowl LX, que se realizará en San Francisco en febrero de 2026. En cada destino, el grupo ha reafirmado su promesa de ofrecer repertorios completos y potentes.

The Killers en LimaFuente: Instagram: @thekillers

¿Cuándo y dónde será el concierto de The Killers en Lima?

The Killers volverá a tocar en Perú el domingo 23 de marzo de 2026, presentándose en Costa 21, el espacio al aire libre ubicado en el distrito de San Miguel.

The Killers en LimaFuente: Instagram: @thekillers

Entradas para ver a The Killers en Lima

La preventa exclusiva de entradas se realizará los días 13 y 14 de noviembre a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank. La venta general iniciará al día siguiente.

The Killers en LimaFuente: Instagram: @thekillers

¿Quiénes son The Killers?

Con más de veinte años de trayectoria, The Killers se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo moderno, reconocida por su sonido épico, letras cargadas de emoción y el inconfundible carisma de su vocalista, Brandon Flowers.

Originarios de Las Vegas, saltaron a la fama mundial con su álbum debut Hot Fuss (2004), que incluyó himnos generacionales como Mr. Brightside, Somebody Told Me y All These Things That I’ve Done. Desde entonces, han vendido más de 30 millones de discos, recibido múltiples nominaciones al Grammy y encabezado los festivales más importantes del mundo.

A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado álbumes aclamados como Sam’s Town, Day & Age, Battle Born y Pressure Machine, mostrando una evolución constante que combina la influencia del new wave británico con el espíritu narrativo del heartland rock estadounidense, al estilo de Bruce Springsteen.

Actualmente integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., The Killers ha mantenido viva la esencia del rock de estadio, conquistando a nuevas generaciones sin perder su sello original.

