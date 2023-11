The Lumineers en Lima: “Si entrenas a una IA para escribir canciones basadas en tu música, deberías ser reconocido como su inspiración”

La banda estadounidense se presentará por primera vez en Lima. Tocarán sus mejores éxitos como ‘Ho Hey’, ‘Ophelia’ y su más reciente álbum ‘Brightside’.

The Lumineers tenía pactada una cita con sus fanáticos peruanos en abril del 2020, pero la pandemia cambió los planes. Wesley Schultz, vocalista y uno de los fundadores de la banda de Denver, recuerda cómo vivió esa época.

“Habíamos lanzado el álbum ‘III’ en el 2019 y empezamos el tour a finales de ese año. A inicios del 2020, nos enteramos de que se había cancelado la NBA. De pronto, no podías ir a más partidos en persona. Tampoco se podía ir a los conciertos. Fue todo un dominó. Y era posible que no estuviéramos de gira por uno, dos o quizá cinco años”, rememora el músico estadounidense.

Han pasado tres años desde ese entonces y la banda de indie-folk podrá conocer a su público peruano. Ellos llegarán a Lima por primera vez para ser parte del Veltrac Music Festival, el próximo 11 de noviembre. Entonarán lo mejor de su más reciente álbum ‘Brightside’ (2022). Sobre este nuevo disco, el impacto de su éxito ‘Ho Hey’ y el uso de la inteligencia artificial en la industria de la música, conversamos con Wesley Schultz.

Sus conciertos suelen ser muy íntimos, con una conexión especial con la audiencia. ¿Suele ser similar en los festivales? O, ¿cómo se preparan para estos conciertos?

Recuerdo haber visto a Bruce Springsteen cuando era niño. Él intentaba que las personas del fondo sientan la música tanto como las personas que estaban frente a él. Creo que eso es el oro del espectáculo: traer a las personas que están lejos y acercarlas al concierto. Siempre intentamos hacer eso, ya sea en un festival o en un concierto tradicional. Tenemos la idea de querer conectar con la audiencia, no solo durante las primeras horas.

The Lumineers es un gran referente en el género indie-folk, ¿cómo describirías el resultado de su más reciente álbum ‘Brightside’?

Creo que ‘Brightside’ (2022) es un álbum libre, no está limitado. Está compuesto con una gran guitarra eléctrica debajo de las canciones, tiene el sonido de un piano silencioso y voces en otras canciones.

Tratamos de hacer música que se relacione con un mundo mejor y que te anime porque [la pandemia] fue un momento difícil para el mundo, no solo en un área particular. Creo que el álbum intentaba ser un verdadero crítico.

¿Sientes que tus primeros discos son diferentes a lo que se propone en ‘Brightside’?

Sí, en definitiva, fue diferente en el sentido que no estábamos pegados a un guion. Aquí la canción necesita un sonido diferente porque realmente habíamos tocado muchas canciones. Somos dibujantes o como si nos sentáramos frente a un cuadro. Solíamos pintar un cuadro doce, veinte veces, una y otra vez. Y luego íbamos al estudio a grabar. Esta vez, no estábamos practicando y creo que el resultado es que puedes sentirme cantando en silencio por si no consigo una nota o se escucha el sonido de la guitarra o un tambor. Realmente estoy tocando solo por primera vez y te da una energía diferente a si lo hubiera memorizado y supieras exactamente lo que estoy haciendo.

El tema ‘Ho Hey’ fue un gran éxito para ustedes, ¿cómo cambió su vida y carrera después de este lanzamiento?

Creo que siempre que tienes una canción que se hace viral, hay cosas buenas y cosas malas. En nuestro caso, nos acercó a mucha audiencia. Mucha gente conoció a nuestra banda a través de esa canción. Y eso es genial. Pero la parte negativa es que tú quieres que te sigan escuchando más allá de esa única canción, y a veces tienes que componer otras canciones que son igualmente buenas o significativas, pero que no suenan como la otra canción. Creo que esa es la razón por la que muchas bandas cometen el error de querer hacer canciones que se parezcan mucho a la que los puso en el mapa. Y la creatividad no funciona así. Es como un caballo salvaje corriendo, al que no le puedes controlar la dirección. Así que nosotros tuvimos suerte de tener una canción como ‘Ophelia’, con piano, sin guitarra […] Yo tengo dos hijos pequeños, y cuando conozco a otros niños y se enteran de la banda en la que toco, ahora me dicen "ah, tú eres el de 'Ophelia'", cuando antes me decían "oh, tú eres el de 'Ho Hey'". Entonces creo que esa es la bendición y la maldición de cualquier gran hit.

Usualmente tocamos 'Ho Hey' como tercera o cuarta canción de nuestros conciertos. Para que quienes solo están allí por ella, se puedan ir. Pero si se quieren quedar, hay muchas más canciones.

Acaba de lanzarse la canción ‘Now and Then’ de The Beatles, gracias a la inteligencia artificial. ¿Crees que esto es positivo para la industria de la música? ¿La cambiará?

Definitivamente va a cambiar ciertas cosas. Creo que parte de lo extraño del asunto es que, como artista, te preguntas de dónde viene la creatividad, y si una máquina puede imitar eso. Y yo creo que no puede. Creo que solo puede sonar parecido a algo que ya se ha hecho. Entonces, no podría hacer el nuevo disco de Bob Dylan porque Bob Dylan no lo ha hecho aún. Necesita ese guion. Y desde el punto de vista de los derechos de un artista, creo que si entrenas a una máquina para que escriba canciones, basadas en la obra que has hecho, también mereces ser acreditado como la inspiración para esa creación. Allí hay un problema, en el hecho de tomar algo y no darle el crédito que merece. Tengo fe en que, para los artistas de verdad, la inteligencia artificial no será algo para temer.

Escuché esa canción de Drake y The Weeknd y era bastante decente para ser una canción hecha con IA. A veces, en reuniones familiares alguien ha empezado a jugar con esta herramienta con pedidos como "quiero que escribas una canción de The Lumineers sobre lavar los platos". Y el resultado es malísimo, pero divertido.

Finalmente, se presentarán por primera vez en Lima, ¿qué expectativas tienen con el concierto?

¡Primer concierto! Honestamente no vamos a muchos lugares donde podamos decir que es la primera vez. Y ya vamos tocando hace casi 12 años. Para nosotros va a ser muy emocionante. Y hablando en general de nuestros fanáticos de Sudamérica, creo que tienen una de las mejores energías que puedas imaginar. Así que espero darles el mejor show posible, y que sea el primero de muchos de aquí en adelante. No queremos esperar mucho, sino ir más seguido, con cada álbum. Que sea el inicio de algo genial.