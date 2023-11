"Now And Then": ¿Cómo la tecnología hizo posible la nueva canción de The Beatles?

The Beatles regresó con una “última canción”. ‘Now And Then’ fue revelada esta semana y gracias a la tecnología.

Este es el tercer tema contenido en un casete que John Lennon grabó en 1979, un año antes de ser asesinado en Nueva York.

“Esta canción ha demorado 43 años en hacerse hasta hoy. Es un viejo casete que graba John Lennon en su departamento en el edificio Dakota frente a Central Park con tres canciones. Cuando él muere, pasan 14 años hasta que la viuda Yoko Ono entrega a Paul McCartney el casete diciéndole: ‘hay tres canciones de John Lennon en este casete’”, explica Jesús Veliz, editor de Tecnología de RPP.

'Now And Then' y la tecnología detrás de esta nueva canción de The Beatles. | Fuente: RPP

‘Free as a Bird’ y ‘Real Love’ fueron trabajadas en los noventa por Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison junto a Jeff Lynne como parte del proyecto Anthology, siendo publicadas en 1995 y 1996, respectivamente.

‘Now And Then’: ¿Cómo fue salvada por la tecnología?

‘Now And Then’ era la tercera canción en el casete, pero la tecnología de la época no permitía obtener una voz de Lennon en la calidad que The Beatles exigían para publicarla.

“Cuando uno graba música y voz en un casete, no hay posibilidad de separar a los instrumentos de la voz porque todo se graba en una cinta”, explicó Jesús Veliz en Ampliación de Noticias.

La inteligencia artificial (IA) cobró utilidad en este proyecto. Si bien el uso de la IA ha sido polémico, especialmente al vulnerar los derechos de algunos artistas, en este caso se empleó para extraer la voz de John Lennon de la manera más limpia posible.

“Allí estaba la voz de John Lennon, cristalina”, reseñó Paul McCartney tras escuchar el resultado del proceso, que fue encontrado gracias al cineasta Peter Jackson, quien trabajó recientemente en “Get Back”.

“Demoraron 22 años más en encontrar una tecnología que pudiese separar, extraer la voz de Lennon a la calidad que The Beatles esperaban”, explicó Veliz.

“Now And Then” fue finalizado en los estudios Capitol en Los Ángeles, usando también partes de guitarra eléctrica y acústica grabadas por George Harrison en 1995.

Coros, bajo, la batería a cargo de Ringo Starr, el piano y un solo de guitarra de McCartney inspirado en el estilo de George Harrison fueron añadidos para crear esta canción.

Para Ringo Starr, de 83 años, el proceso fue “lo más cerca de tenerlo de vuelta (a Lennon) en la sala. Fue como si John estuviera allí. Fue fantástico”.