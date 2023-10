Embriagante dulzura y melancolía: a 30 años del 'So Tonight That I Might See' de Mazzy Star

A finales de los 90, fuera de los listas de éxitos que dominaban el mundo, un puñado de bandas se movían entre las sombras de Europa y despuntaban en los charts independientes con su propuesta de sonido atmosférico y guitarras con efectos oníricos.

Las revistas especializadas optaron por agruparlas bajo la denominación de shoegaze, aunque, en algunos casos, es difícil establecer características comunes entre todas. Entre las más destacadas podríamos citar a Slowdive y Ride (Inglaterra), The Jesus and Mary Chain (Escocia) o My Bloody Valentine (Irlanda).

No obstante, en EE.UU. una banda destacó de manera especial con una propuesta que bebía de ese sonido, aunque con una dulzura propia de las melodías de los 60 y una voz que podía sonar oscura y angelical a la vez, como acariciar terciopelo en medio de una tormenta de nieve. Esa banda fue Mazzy Star.

David Roback y Hope Sandoval de Mazzy StarFuente: Mazzy Star Pinterest

Cómo crear un hit sin la mínima intención de hacerlo

Hagamos un poco de historia. Mazzy Star se formó cuando el guitarrista y compositor David Roback y la cantautora y poetisa Hope Sandoval se quedaron solos tras la salida de Kendra Smith de un proyecto musical llamado Opal, que dejó un álbum titulado "Happy Nightmare Baby" (1987).

Tras fichar con Rough Trade, el dúo lanzó su primer álbum, She Hangs Brightly (1990), que aunque no alcanzó una repercusión masiva, sí les sirvió para abrirse camino en la escena independiente, en medio de los elogios de la crítica especializada por su sonido único al que, tiempo después, se le conoció como dream pop.

Luego de que su sello se declarara en bancarrota y pasaran a las filas de Capitol, David y Hope no tenían mucha prisa por una segunda producción. De hecho, solían pasar el tiempo disfrutando de la camaradería creativa y experimentando con las texturas sónicas que se convertirían en su firma inequívoca. Fue en esas sesiones que surgió Fade Into You.

Mazzy Star publicaron 4 álbumes de estudioFuente: Mazzy Star Pinterest

En 1993, la canción trascendió las radios universitarias y pasó a las listas musicales como una balada redentora, colmada de la dulzura y melancolía de la voz de Sandoval, los teclados y guitarras atmosféricos de Roback y aquella pandereta solitaria a modo de percusión. Una obra maestra de espíritu folk, psicodélico y evocador, por decirlo de algún modo.

"No intentábamos escribir un hit. Simplemente estábamos escribiendo una canción", señaló Roback en 2018 a la revista Far Out Magazine sobre el tema.

"Creo que teníamos una melodía, una sensación y simplemente seguimos lo que sentíamos", agregó.

Además, explicó que la canción empezó con una guitarra acústica y ambos improvisando melodías. Tras la letra de Sandoval, le agregaron el piano y la percusión. "Pero comenzó como una canción acústica", resaltó.

Fade Into You es el tema que abre el álbum "So Tonight That I Might See" que fue lanzado el 5 de octubre de 1993. La canción hizo que el disco escalara hasta ubicarse entre los primeros 40 lugares en EE.UU. y lograra el puesto 86 de los charts británicos. Además, la canción ocupó el puesto 3 en el Billboard estadounidense, nada mal para ser una banda que solo se había movido en los círculos indie y con solo 4 años de formación.

Pero el álbum no es solo su canción más exitosa. Destacan la belleza desgarradora de "Bells Ring", la claustrofóbica y psicodélica "Mary of Silence", las dylaneana "Five String Serenade" y "Unreflected", la evocadora y sensual "Blue Light" y la minimalista "Into Dust", entre otras.

Tres años después de "So Tonight That I Might See", la banda publicó "Among My Swan". Aunque no tuvo el éxito de su anterior producción, sí tuvo un hit más, Flowers in December, canción que ocupó los primeros 40 lugares en los charts ingleses. Tras una gira de cinco meses, el dúo se tomó una larga pausa de más de 4 años antes de volver a tocar juntos y otros 13 años para volver a sacar nuevo material, Seasons of Your Day (2013).

Un nuevo retorno de Mazzy Star se truncó definitivamente tras la muerte de David Roback en febrero del 2020. En aquella ocasión, Sandoval posteó en sus redes sociales unos versos dedicados a su memoria.

” ¿Qué haremos ahora?

Ahora que me dejas aquí

A pesar de que el cielo azul oscuro sigue siendo radiante y lleno de la reconfortante tristeza que nos mantiene unidos

¿Qué haremos ahora?

Como has sido abrazado

¿Me quedé atrás y no me di cuenta?

¿Me dejaste un mensaje tranquilo en algún lugar? Y me olvidé de escucharlo

Buenas noches, mi hermoso amigo. Por favor, vuelve cuando la hora sea buena”.

Pese a su breve dicografía, Mazzy Star dejó un legado musical que se puede rastrear en bandas como Beach House o solistas como Lana del Rey. Por su parte, Sandoval continúa activa con su muy recomendable banda Hope Sandoval & The Warm Inventions.