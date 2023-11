The Beatles estrenó un cortometraje sobre su nueva canción 'Now and Then' [VIDEO]

La tecnología hizo posible traer de regreso la voz de John Lennon y la guitarra de George Harrison para la "última canción" de The Beatles, titulada Now and Then, que será estrenada esta semana. Este tema inédito fue posible gracias a un proceso de restauración que se ha mantenido guardado durante años.

Orígen de la canción

La historia de Now and Then comienza con una maqueta inacabada grabada por John Lennon en su departamento en Nueva York. El proyecto original se interrumpió debido a su trágica muerte en 1980.

Sin embargo, en 1994, una oportunidad se presentó. Los tres miembros sobrevivientes de la banda, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, se reunieron para recuperar canciones que no habían llegado al estudio.

La idea de incluir a John Lennon era evidente, y fue Yoko Ono quien proporcionó un casete de su viudo con la esperanza de hacer realidad un nuevo tema de los ‘Fab four’ de Liverpool.

La banda ya había recuperado Free as a Bird y Real Love, pero Now and Then presentó un desafío único. El piano y la voz de Lennon se habían fusionado de tal manera que resultaba imposible separarlos. Esta situación llevó a que la canción se guardara en 1995.

El resurgimiento de Now and Then

La noticia de la muerte de George Harrison en 2001 parecía poner fin a cualquier esperanza de que Now and Then viera la luz. Sin embargo, casi un cuarto de siglo después, la tecnología avanzada y el éxito del documental Get Back inspiraron a Paul McCartney a reconsiderar la idea.

McCartney contactó a Ringo Starr, y juntos decidieron resucitar Now and Then. Paul tocó las líneas del bajo, mientras que Ringo contribuyó con la batería. Las partes de guitarra grabadas por George Harrison en 1995 se mantuvieron, y se añadieron arreglos de cuerda interpretados por músicos ajenos a la identidad de la canción.

El veredicto

El resultado de este esfuerzo conjunto es una versión restaurada de Now and Then. Sean Lennon, el hijo de John, está convencido de que su padre, conocido por su carácter innovador y experimental, habría apoyado la idea de limpiar su voz de una vieja cinta y lanzar una nueva canción de The Beatles.

Paul McCartney afirmó con emoción: "Now and Then es probablemente la última canción de The Beatles. Todos trabajamos en ella, es genuinamente una grabación de The Beatles".

En el marco del lanzamiento de Now and Then, The Beatles hicieron público un minidocumental que compartieron en sus redes sociales, donde se cuentan los detalles del todo proceso que llevó a publicar la canción.