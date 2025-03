The Offspring resaltó su concierto en Perú y prometió que “no será la última vez”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La banda californiana The Offspring destacó el concierto que ofreció el pasado viernes, 21 de marzo, en Lima, asegurando que “no será la última vez” que visite nuestro país.

A través de sus redes sociales oficiales, la banda californiana compartió fotografías y un video de su presentación en el Multiespacio Costa 21, de San Miguel.

“Esta no será la última vez, San Miguel”, publicó la banda, haciendo un juego de palabras con el título de su canción Ok, But This Is The Last Time, tema de su más reciente disco, Supercharged (2024).

En otra publicación, The Offspring compartió una galería de fotografías, que acompañó con el mensaje “Estos chicos estuvieron muy bien”, otra referencia a su discografía, esta vez a su clásico tema The Kids Aren't Alright, de su álbum Americana (1998).



Hora y media de punk rock

Como se recuerda, The Offspring ofreció el pasado viernes, 21 de marzo, un gran concierto, en el que la banda californiana hizo un repaso de sus grandes éxitos, así como algunos temas de su más reciente producción, Supercharged.

En poco más de hora y media, la agrupación liderada por Dexter Holland y Noodles remeció el Multiespacio Costa 21, de San Miguel, con temas como Why Don't You Get a Job?, (Can't Get My) Head Around You, Pretty Fly (for a White Guy), Self Esteem, entre otros.

Tras su paso por Perú, la banda enrumbó hacia Colombia, donde el pasado 23 de marzo culminó el tramo sudamericano de su gira mundial Supercharged Worldwide in '25.