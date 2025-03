The Rolling Stones recuerdan el histórico concierto que ofrecieron en Perú: "¿Estuviste allí?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

The Rolling Stones recordaron el único e histórico concierto que ofrecieron en Perú el 6 de marzo de 2016 en el Estadio Monumental, como parte de su Olé Tour. A través de sus redes sociales, la banda británica compartió una publicación en la que incluyó la lista de canciones de aquella noche especial.

"En este día, 6 de marzo de 2016, The Rolling Stones hicieron historia en Lima - Perú, cuando ofrecieron su primer concierto en el país como parte de su gira en América Latina, Olé! Aquí está el setlist de esa noche, ¿estuviste allí?", escribió la banda en su publicación.

Así fue el concierto de The Rolling Stones en Perú

El 6 de marzo de 2016, The Rolling Stones hicieron vibrar a miles de fanáticos peruanos en un concierto histórico en el Estadio Monumental. Las puertas del recinto se abrieron a las 4:30 p. m., y a las 7:15 p. m., la banda nacional Frágil subió al escenario para interpretar siete canciones. Para los dos últimos temas, Andrés Dulude se unió a la alineación.

A las 9:00 p. m., las luces se apagaron y el escenario se iluminó con un mini documental animado que representaba el paso de la banda por Sudamérica. Minutos después, tras un espectacular despliegue de fuegos artificiales, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts hicieron su entrada triunfal para dar inicio al show con Start Me Up.

Mick Jagger sorprendió al público al hablar en español en varias ocasiones, demostrando su carisma y energía inigualable. Sus clásicos pasos de baile y su cercanía con los asistentes hicieron del evento una experiencia inolvidable.

El concierto culminó dos horas después con el clásico "(I Can't Get No) Satisfaction", dejando a los fanáticos peruanos con recuerdos imborrables de aquella noche.

'Set list' de The Rolling Stones en Lima

Start Me Up It’s Only Rock’n’Roll Tumbling Dice Out Of Control Like A Rolling Stone Angie Paint It Black Honky Tonk Women You Got The Silver Before They Make Me Run Midnight Rambler Miss You Gimme Shelter Jumpin’ Jack Flash Sympathy for the Devil Brown Sugar You Can’t Always Get What You Want* Satisfaction

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis