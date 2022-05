La banda Tourista también prepara shows de despedida en Lima. | Fuente: Difusión

El extranjero los espera. La banda Tourista anunció a través de sus redes sociales el primer tramo de su gira internacional 'My name is Tourista', que fue pospuesta por la pandemia de la COVID-19 en 2020. México y Colombia son los primeros destinos que el trío visitará entre junio y agosto.

Asimismo, el grupo integrado por Rui Pereira (voz y guitarra), Genko (guitarra y sintetizadores) y Sandro Labenita (batería) se presentará en distintas ciudades del Perú durante el mes de julio con el fin de lanzar frente a su público sus nuevas canciones.

"Estamos muy entusiasmados con esta gira, porque volvemos a México y Colombia después de mucho tiempo, pero esta vez no solo a Ciudad de México y Bogotá, sino que estaremos en varias ciudades de cada país y en festivales importantes como el Machaca y el Día de Rock", comentó su vocalista en un comunicado de prensa.

Tourista se despide antes de irse de gira

Para despedirse de sus seguidores, Tourista ofrecerá un show especial en Yield Bar del Centro de Lima donde tocará sus mejores canciones. El trío estará acompañado del rapero Jaze, la banda de cumbia Olaya Sound System y la de rock alternativo Los Outsaiders, además del DJ Pyramids.

Durante su gira por el exterior, la agrupación representará al Perú con su último lanzamiento 'No me arrepiento', que ya cuenta con más de 50 mil reproducciones en sus plataformas digitales. Además, Tourista adelantó que antes de irse a México y Colombia presentará una nueva canción.

Las entradas para su show en Yield Bar estarán a la venta en la web de Joinnus a S/ 59 en preventa limitada.





'No me arrepiento', un adelanto del tercer disco

Tourista inició el 2022 con 'No me arrepiento', canción que fue compuesta durante un ensayo de la banda y producida en Lima por Alejo León de Big Monster.

Este single es el primer adelanto de su tercer álbum de estudio, que será estrenado a finales de año. En el 2019, Tourista estrenó su álbum 'Fantasmas', cuya promoción quedó interrumpida a causa del avance del nuevo coronavirus.

En aquel trabajo discográfico, el grupo emprendió una labor difícil: lograr que géneros como el rock y el pop electrónico convivan con otros como la música andina y urbana. Una impronta que también se refleja en 'No me arrepiento'.





