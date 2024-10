Daniel F será el artista que abrirá el concierto de Travis en Lima: "Será una experiencia alucinante"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Travis, una de las bandas más destacadas del Reino Unido, regresa a Lima para ofrecer una presentación el 13 de noviembre en el Arena 1 gracias al auspicio de radio Oxígeno. Coincidiendo con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, L.A. Times, la banda tocará parte de su nueva propuesta y una selección de los temas más destacados de sus más de 25 años de trayectoria musical.

De acuerdo con Move Concerts Peru, Daniel F es el artista elegido para abrir el evento.

"Uauuu... Me programaron para abrir el concierto de TRAVIS en el ARENA 1. Esto será el 13 de Noviembre (acá cerquita, nomás)... A sacarle filo al corazón, a montar cada gota de lluvia, cada luz que colapsa... Porque esto será una experiencia alucinante. GRACIAS", reaccionó el fundador de Leusemia en sus redes sociales.

Lo nuevo de Travis

Travis lanzó en julio de este año su décimo álbum de estudio L.A. Times, luego de su clásico disco The Man Who. Producido por Tony Hoffer y compuesto por Fran Healy en Los Ángeles, su nueva placa discográfica es celebrada por la banda como su proyecto más personal hasta la fecha. Incluye temas destacados como Gaslight, Raze The Bar y Bus.

El debut de la agrupción en Lima fue durante el Hot Festival en 2008, junto a R.E.M, y su retorno en 2016. Sus fans peruanos tendrán nuevamente la oportunidad de revivir todos los clásicos que han definido su carrera, entre ellos, Sing, Why Does It Always Rain on Me, Side y Closer.

¿Cuánto están las entradas para ver a Travis en Lima?

Travis regresa a Lima como parte de su gira mundial Raze The Bar. Las entradas están a venta a través de Ticketmaster con un 25% de descuento comprando con tarjetas BBVA hasta el 31 de octubre*, según el portal de la ticketera.



Campo A : S/ 364.00 (Precio regular) / S/285.00 (Con BBVA) *

Campo B : S/ 191.60 (Precio regular) / S/150.00 (Con BBVA) *