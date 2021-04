Salsa sin fronteras: Víctor Manuelle destaca la importancia de Perú en la expansión del género por el mundo | Fuente: Instagram

La salsa no tiene fronteras. Perú ha adoptado este género en su cultura y ha recibido a un sinfín de artistas como El Gran Combo de Puerto Rico, Héctor Lavoe, Gilberto Santa Rosa, Eddie Santiago, entre otros. Sin embargo, quien ha tenido mucha más afinidad con nuestro país ha sido Víctor Manuelle, más conocido como el ‘Sonero de la juventud’, quien en más de una ocasión se ha sentido agradecido por la acogida que ha recibido las veces que estuvo de gira.

Ahora, el salsero puertorriqueño nos presenta su último éxito junto a La India, ‘Víctimas las dos’, un tema donde nos muestra la unión de las mujeres frente a situaciones amorosas. En conversación con RPP Noticias, el intérprete de “Dile a ella” nos cuenta la importancia de la salsa en el Perú, su nueva canción con La India y su experiencia en otro género musical.

Las mujeres como protagonistas

‘Víctimas las dos’ narra la historia de dos mujeres que han sido engañadas por un hombre, pero al descubrir la verdad, lo dejan solo por jugar con los sentimientos de ambas. Protagonizado por Víctor Manuelle, La India y la actriz venezolana Scarlett Ortiz, el salsero destaca lo que en realidad quiere demostrar la canción.

“El protagonismo de este vídeo es de las mujeres. Ellas tienen una fuerza increíble y sé que muchas han pasado estas situaciones con hombres mentirosos, creo que el fondo, a todas les gustaría agarrarlos con las manos en la masa”, comentó entre risas.

A pesar de que en el videoclip, Víctor Manuelle se defiende, esta situación no cambia las cosas para las afectadas: “Él se defiende como puede porque eso hace el hombre manipulador, pero ellas están claras con lo que quieren. Pido perdón, pero me llevo mi merecido”, dijo en alusión al golpe que se llevó en el videoclip.

Trabajar ‘Víctimas las dos’ junto a La India fue muy provechoso para el artista ya que hizo esta canción pensando en la fuerza vocal que tiene su colega y, además, porque siempre se ha dirigido a las mujeres. “El drama de que por sí le permite a ella derrochar toda esa fuerza y con la interpretación, mucho mejor”, agregó.

Sin miedo a explorar en otro género

Víctor Manuelle no solo ha cantado salsa, también se unido al reguetón que, el día de hoy, es uno de los géneros más escuchados por los jóvenes. Para el salsero, experimentar fuera de su zona de confort le ha permitido llegar a más público.

Luego de su colaboración con Wisin con el tema “Bugaloo” y otros tantos éxitos con exponentes del género urbano, ha hecho de que el artista vea con buenos ojos esta nueva industria. “Me ha ayudado a mantenerme vigente”, aseguró.

“Yo he trabajado con Bad Bunny, Wisin, Tego Calderón, Farruko, Jowell y Randy, y más; he trabajo con muchos de ellos y eso ha logrado que no solo mi gente de mi generación conoce al Víctor Manuelle de ‘Por ella’, sino que también el público joven me ha aceptado”, comentó con una sonrisa en el rostro. “Puedo seguir siendo el ‘Sonero de la juventud’”, dijo.

"Perú mantiene el género de la salsa vivo", asegura Víctor Manuelle quien se siente agradecido por haber el apoyo que le dan sus fanáticos peruanos. | Fuente: RPP Noticias

Perú, su segunda casa

Tras confirmar su amor por la comida peruana, Víctor Manuelle confesó que ha recibido miles de comentarios de sus fanáticos agradeciéndole por hacerle una especie de homenaje a nuestro país al hablar de su gastronomía. Sin embargo, el salsero considera que Perú no es solo su comida, sino su cultura, y la salsa está incluida en ello. “Perú es un país que me ha dado tanto cariño, tanto amor y me ha recibido con las puertas abiertas siempre, yo lo agradezco”, comentó.

Víctor Manuelle se animó a contar una anécdota que “nunca va a olvidar”. Cuando le ofrecieron hacer un concierto en España, estuvo de acuerdo porque Europa es un continente donde la salsa no es el género más escuchado. Cuando fue, se dio cuenta que el dueño de la discoteca donde iba a cantar era peruano.

“Me di cuenta que estos migrantes de Perú buscan un futuro y llevan la salsa bajo del brazo”, agregó. “Por eso Perú es importante para todos los artistas salseros, en mi caso ha sido una bendición”, dijo recordando la época en las que venía a nuestro país a dar conciertos.

“La cultura que Perú tiene y la pasión por el género que lo ha mantenido vivo y gracias a ustedes hemos llegado al mundo entero”, concluyó Víctor Manuelle.

