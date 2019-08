Toño Jauregui interpreta los temas que compuso para Libido, así como varios temas propios de su cosecha posterior.

Toño Jauregui será el encargado de abrir el primer concierto de Weezer en Lima el próximo 22 de setiembre en el Jockey Club, informó la productora a cargo del show.

El bajista, músico fundador de la banda Libido, saltará al escenario para calentar a los asistentes al evento que tendrá al grupo formado actualmente por Rivers Cuomo, Brian Bell, Scott Shriner y Patrick Wilson.

“El rock de la década de los noventa fue esencial para que yo pueda escribir canciones, lo escuché bastante mientras componía los temas que luego se convirtieron en éxitos junto a Libido. Recuerdo que Weezer fue una banda que siempre fue un referente para mí por su estilo y sonido, así que tocar con ellos en Lima será todo un placer”, comentó Toño Jauregui, quien actualmente mantiene una carrera como solista.

Luego de su salida de Libido, Toño Jauregui editó su debut como solista, “Creciente”, desde donde se han desprendido varios sencillos, siendo “Sueño en el aire” el último de ellos. Con esta producción en solitario, el músico ha girado a nivel nacional y se ha presentado en los principales festivales del país.

ESPERADO CONCIERTO

Weezer, una de las bandas más emblemáticas del rock mundial surgidas en la década de los noventa, llegará por primera vez al Perú como parte de su primera gira por Latinoamérica en su historia. El grupo formado por Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson y Scott Shriner, aterrizará en nuestro país dentro del tour mundial para promocionar su último álbum: “Weezer (The Black Album)”.

Canciones como “Buddy Holly”, “Beverly Hills”, “Island In The Sun”, “Dope Nose’”, “Say It Ain’t So”, “Go Away” o “Hash Pipe”, atraviesan la memoria musical de varias generaciones, llenas de reconocibles melodías y coros adictivos que siguen marcando la pauta musical desde 1994. Weezer es una banda que ha influenciado a varias generaciones y así lo confirma su vigencia.

EL DATO

Estos son los precios de las entradas para Weezer en Etapa 2:

VIP: S/. 299

Preferencial APDAYC: S/. 189

Tribuna Numerada: S/. 225