Tony Succar le dedicó un emotivo mensaje a Daniel Darcourt.

Los Juegos Panamericanos Lima 2019, además de todas las disciplinas deportivas, también cuenta con un programa cultural que día a día presenta un estelar musical hasta el sábado 31 de agosto: el Culturaymi.

Precisamente, el sábado 3 de agosto el músico peruano-estadounidense Tony Succar fue el encargado del concierto estelar y tuvo como invitada especial, entre el público, a Daniela Darcourt.

El percusionista saludó a la cantante al terminar su presentación y se tomó una foto con ella. Horas más tarde, Succar compartió en sus redes sociales la imagen y le dedicó un emotivo mensaje.

"My favorite Daniela ah, ¡y solo tú sabes que te adoro y admiro más! Gracias por venir al show, fue un honor saber que estuviste con nosotros. ¡La próxima tenemos que estar juntos en el stage bomba de sabor for sure! Unidos para siempre, que Dios cuide tu salud, tu voz. ¡Eres el futuro de nuestro género!", escribió Tony Succar.

La cantante de salsa le respondió el mensaje a Succar y reconoció que su presentación fue "A1", además, resaltó el talento peruano que lleva el músico en la sangre.

"¡Solo tú sabes cuánto te admiro y adoro! Gracias por invitarme a verte en escena, un show A1 lleno de todo ese flow y sabor que tienes y que tanto me gusta... Definitivamente eres increíble, peruano tenías que ser. Que dios siempre te bendiga y te permita seguir creando cosas aún mucho más alucinantes que las de ahora. Love u with all my Tony Succar... You always be my favorite boy of the world (never forget this)", publicó Daniela Darcourt en Instagram.