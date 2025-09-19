Últimas Noticias
Aerosmith lanzó 'My Only Angel', su primera canción en más de una década

Aerosmith y Yungblud lanzarán en noviembre próximo material inédito.
Aerosmith y Yungblud lanzarán en noviembre próximo material inédito.
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La banda de Boston se ha unido a Yungblud para editar un EP con cuatro temas inéditos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La legendaria banda de rock Aerosmith anunció su retorno a la escena musical, con el lanzamiento de nuevo material en más de una década.

‘Los Chicos Malos de Boston’ se han unido al roquero británico Yungblud para editar un EP con temas inéditos, de los cuales este viernes se ha revelado un primer adelanto.

Se trata de My Only Angel, cantado a dúo por el incombustible Steven Tyler y el propio Yungblud. En el tema, también participaron los demás miembros de Aerosmith: Joe Perry (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Brad Whitford (guitarra), salvo Joey Kramer, quien fue reemplazado en la batería por Matt Sorum (Guns N’ Roses).

One More Time, nuevo EP de Aerosmith y Yungblud

My Only Angel forma parte del EP One More Time, que se lanzará al mercado el próximo 21 de noviembre. La producción estará integrada de cuatro temas inéditos y una nueva versión del clásico Back In The Saddle (1976).

One More Time representa el primer lanzamiento de Aerosmith en más de diez años, ya que el último álbum en estudio de la banda estadounidense, Music from Another Dimension!, se estrenó en noviembre de 2012.

Esta es la lista de canciones de One More Time:

1.    My Only Angel
2.    Problems
3.    Wild Woman
4.    A Thousand Days
5.    Back In the Saddle (2025 Mix)

