¿Se esfuman las esperanzas de una última gira de Aerosmith?: Steven Tyler no quiere ni puede, dice Joe Perry

La presentación de Steven Tyler en el concierto de despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, el pasado 5 de julio; despertó expectativas en torno a la posibilidad de que Aerosmith pueda volver a salir de gira mundial (la banda se retiró de los escenarios en agosto de 2024, por una lesión del cantante en las cuerdas vocales).

La performance de Tyler en aquella jornada fue bastante destacada, lo que llevó a muchos a pensar en que el regreso de ‘Los Chicos Malos de Boston’ estaba cerca. Lamentablemente, la realidad parece darles un portazo en la cara de los fanáticos.

Y es que Joe Perry, guitarrista y miembro fundador de Aerosmith, reveló que Steven Tyler -con quien mantiene constante comunicación- no está en condiciones de afrontar las exigencias de un tour alrededor del orbe.

“Se ha hablado de hacer un documental, podría ser parte de ello. He estado pasando mucho tiempo con Steven y simplemente no quiere ni puede salir de gira. Es duro”, dijo Perry al portal WBUR.

De hecho, el propio Perry mostró sus reservas sobre salir de girar con sus compañeros de Aerosmith. “No estoy seguro de querer salir a otra gira de 40 ciudades. Es un largo camino hasta la cima y mantenerse ahí te deja agotado, especialmente con una gira de Aerosmith”, sostuvo.

Pese a ello, Perry no da todo por perdido. “Apuesto a que aún queda un concierto de Aerosmith”, sugirió.



Un poco sobre Aerosmith

Fundada en 1970, Aerosmith es una de las bandas de rock más populares y reconocidas de Estados Unidos, con millones de discos vendidos alrededor del orbe. En 2001, la agrupación fue inducida al Salón de la Fama del Rock.

La banda ha visitado hasta en tres oportunidades el Perú, con multitudinarios conciertos en Lima: en la Explanada Sur del Estadio Monumental (2010), en el Estadio de San Marcos (2011) y en el Estadio Nacional (2016).