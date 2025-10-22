Alejandro Aramburú en Santos Bravos: peruano debuta en la primera boyband latina de HYBE, el sello detrás de BTS

HYBE presenta Santos Bravos, su primera boyband latina con sello K-pop, una propuesta que une culturas entre Corea del Sur y Latinoamérica. El peruano Alejandro Aramburú forma parte del proyecto.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Aramburú acaba de hacer historia. El joven cantante peruano debutó oficialmente como integrante de Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE, la compañía surcoreana responsable del fenómeno global BTS.

El anuncio se dio durante la gran final del reality musical Santos Bravos, que tras seis meses de competencia y entrenamiento, presentó a los cinco integrantes oficiales del grupo. “Cuando canto, me siento lo más auténtico posible. Estoy aquí para dar todo de mí y dejar el nombre de mi hermoso Perú en alto”, expresó Alejandro en una presentación pregrabada.

El peruano, de 21 años e hijo del extenista Alejandro Aramburú Acuña, ahora forma parte del lineup junto a Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavill.

La gran final de Santos Bravos

La gala final se realizó el martes 21 de octubre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, con más de 10 mil espectadores y millones de vistas a través de YouTube. Los finalistas abrieron el show con Lloviendo estrellas de Cristian Castro, seguidos por versiones de Me rehúso de Danny Ocean y Mónaco de Lagos.

La noche tuvo invitados especiales como Danna, quien sorprendió con una potente interpretación de Idiota junto a los finalistas de Santos Bravos, además de DJ Pee Wee. También se sumó un saludo virtual de BOYNEXTDOOR: “Felicitaciones por su debut. Hemos observado todo su proceso. Deben sentirse orgullosos. ¡Esperamos verlos pronto en Latinoamérica!”, dijeron en su mensaje.

El momento más esperado llegó con la presentación oficial de 0%, el tema debut del grupo. En medio de luces, penumbra y gritos del público, los cinco integrantes fueron revelados como la nueva apuesta latina de HYBE.

Alejandro Aramburú en Santos Bravos

Santos Bravos es el primer gran proyecto de HYBE Latinoamérica, división fundada en 2023 tras la adquisición de Exile Music. Su meta es clara: llevar el modelo de desarrollo artístico coreano a talentos latinoamericanos, combinando disciplina, entrenamiento intensivo y diversidad cultural.

El reality, producido por Jaime Escallón (The X Factor, Survivor) y Lucas Jaramillo, documentó el proceso de selección de 16 jóvenes entre 15 y 25 años provenientes de México, Perú, Brasil, Argentina, España, Puerto Rico y Estados Unidos, escogidos entre más de 400 aspirantes.

Al cierre del show, los integrantes no pudieron ocultar la emoción. “¡Gracias por todo el apoyo, esto no sería nada sin ustedes!”, gritó Alejandro desde el escenario. “Han sido seis meses con muchos retos, muchos momentos frustrantes, pero lo logramos”, agregó Kenneth Lavill entre lágrimas.

Mira el primer sencillo de Santos Bravos a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis