Cantante peruano Alejandro Aramburú busca su lugar en la nueva boyband de HYBE, la compañía detrás de BTS

El joven cantante de 21 años está dejando en alto al Perú en el reality musical 'Santos Bravos', organizado por HYBE Latin America, la misma detrás del grupo BTS.

El joven cantante de 21 años Alejandro Aramburú está dejando en alto al país como único representante de Perú en 'Santos Bravos', el reality musical de HYBE Latin America, la compañía detrás de BTS, Enhypen y KATSEYE que busca formar la primera agrupación de pop latino con proyección internacional.

Rumbo a la fama global: el desafío de Santos Bravos

El programa, transmitido desde agosto a través del canal oficial de YouTube de Santos Bravos (episodios) y del canal de HYBE Latin America (sesiones en vivo), reunió a 16 talentosos jóvenes provenientes de los países de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Venezuela y Perú, luego de una extensa y rigurosa selección entre alrededor de 400 aspirantes.

Tras semanas de competencia y entrenamiento intensivo, los participantes se preparan para la gran final que se llevará a cabo el 21 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Allí se anunciará oficialmente a los cinco finalistas que integrarán la agrupación, en un concierto debut que ya agotó todas sus entradas y que será transmitido en vivo para toda Latinoamérica. Este esperado evento marcará el inicio de la nueva gran apuesta musical de HYBE.

Un talento con trayectoria

Alejandro Aramburú no es un rostro nuevo en la escena musical peruana. Desde muy joven mostró una profunda pasión por el canto y la composición, lo que lo llevó a formarse en la escuela de música de Thornton School of Music en USC, California, donde se especializó como singer-songwriter. A lo largo de su carrera, ha explorado diversos géneros como la salsa, los boleros, las baladas y el pop, demostrando una versatilidad que lo distingue. Ha lanzado temas originales como “Besarte” y ha compartido escenario con reconocidos artistas como Tony Succar, llevando su voz a distintos públicos dentro y fuera del país.

Además de su faceta musical, Alejandro también ha incursionado en la actuación, participando en la serie de televisión nacional “De Vuelta al Barrio”. Su carisma, formación y experiencia lo han hecho destacar en diferentes ámbitos artísticos, pero ahora enfrenta el mayor desafío de su carrera: demostrar que está listo para conquistar los grandes escenarios del mundo.

Un entrenamiento exigente

Durante su participación en “Santos Bravos”, Aramburú ha enfrentado jornadas intensas de entrenamiento vocal, físico y emocional, bajo la guía de reconocidos expertos como el director creativo Kenny Ortega (High School Musical), el productor Johnny Goldstein (Shakira, Black Eyed Peas) y el coach vocal RAab Stevenson (Justin Timberlake, Rihanna).

“Sí está difícil. Más que nada porque ahora nos están poniendo más presión, los profesores están mucho más rudos con nosotros, ya no hay espacio para equivocarse”, comentó Alejandro en el Episodio 4: Lloviendo

¿Cómo apoyar al representante peruano?

Los seguidores de Alejandro Aramburú pueden apoyarlo siguiendo cada episodio de Santos Bravos, que se transmite todos los jueves a través del canal oficial de YouTube de HYBE Latin America. Cada comentario, like y compartida en redes sociales ayuda a darle mayor visibilidad a su participación y a reforzar su presencia en la competencia. Además, la interacción en la plataforma Weverse también juega un papel importante, ya que Alejandro se mantiene activo respondiendo y enviando mensajes a sus fans, fortaleciendo así el vínculo con su comunidad.

Orgullo peruano en ascenso

Aunque el resultado final del programa aún está por definirse, Alejandro Aramburú ya ha demostrado estar a la altura del desafío. Su presencia en “Santos Bravos” representa no solo una oportunidad personal, sino también una ventana para el talento peruano en la industria musical global.

Dato clave

Santos Bravos es el primer reality musical de la compañía creadora del fenómeno BTS en Latinoamérica. El grupo que se forme buscará posicionarse como el próximo fenómeno del pop latino, siguiendo el modelo de éxito del K-pop con identidad regional.